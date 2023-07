Bhola Shankar | మెగా అభిమానులకు పూనకాలే.. చిరంజీవి భోళా శంకర్ ట్రైలర్‌

July 27, 2023 / 04:24 PM IST

Bhola Shankar | మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం భోళా శంకర్ (Bhola Shankar). మెహ‌ర్‌ ర‌మేశ్ దర్శకత్వంలో వేదాళ‌మ్ రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మేకర్స్ ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం భోళా శంకర్ ట్రైలర్ ను మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రాంచరణ్‌ (Ram Charan) లాంఛ్‌ చేశాడు.

హౌరా బ్రిడ్జి దగ్గర ఇంకో అమ్మాయి మిస్సింగ్ అంట సార్.. అంటూ సాగే సంభాషణలతో మొదలైంది ట్రైలర్‌. పబ్లిక్‌కు ప్రాబ్లమ్ వస్తే పోలీసుల దగ్గరకు పోతరు. కానీ పోలీసులకు ప్రాబ్లమ్ వస్తే భోళాభాయ్‌ దగ్గరకు వస్తారు. ‘నీ వెనక మాఫియా ఉంటే.. నా వెనుక దునియా ఉంది బే..’ అంటూ చిరంజీవి తనదైన స్టైల్‌లో చెబుతున్న డైలాగ్స్‌ అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపుతున్నాయి. మెగా అభిమానులకు కావాల్సిన ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్ ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో అర్థమవుతోంది.

భోళా శంకర్ ట్రైలర్‌..

నేషనల్ అవార్డ్‌ విన్నింగ్ బ్యూటీ కీర్తిసురేశ్‌ చిరంజీవి సోదరిగా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన భోళా శంకర్‌ గ్లింప్స్‌, పాటలు, టీజర్‌ నెట్టింట మంచి వ్యూస్ రాబడుతున్నాయి. భోళా శంకర్ హైదరాబాద్‌, కోల్‌కతా, స్విట్జర్లాండ్‌తోపాటు పలు అందమైన లొకేషన్లలో షూటింగ్‌ జరుపుకుంది. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న భోళా శంకర్ షూటింగ్‌ స్టిల్స్ నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, క్రియేటివ్‌ కమర్షియల్స్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి మహతి స్వరసాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. భోళా శంకర్‌లో మురళీ శర్మ, రఘుబాబు, రావు రమేశ్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, పీ రవి శంకర్‌, ప్రగతి, శ్రీముఖి, బిత్తిరి సత్తి, రష్మీ గౌతమ్‌, ఉత్తేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. భోళా శంకర్ ఆగస్టు 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

డబ్బింగ్ స్టూడియోలో చిరంజీవి..

