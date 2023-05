Bhola Shankar | గెట్‌ రెడీ.. భోళా శంకర్ మ్యూజిక్‌ మేనియా షురూ

May 30, 2023 / 03:07 PM IST

Bhola Shankar | మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ ప్రాజెక్ట్‌ భోళా శంకర్ (Bhola Shankar). బ్లాక్ బ్లాస్టర్‌ మూవీ వేదాళ‌మ్ రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతుంది. మెహర్‌ రమేశ్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుండగా..కీర్తిసురేశ్‌ చిరంజీవి సోదరి పాత్రలో మెరువనుంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన లుక్ ఒకటి ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్‌ క్రేజీ లుక్‌తో నయా వార్త అందించారు.

గెట్‌ రెడీ.. భోళా మ్యూజికల్‌ మేనియా (BholaaMania) త్వరలోనే షురూ కానుంది. మహతి స్వరసాగర్ థంపింగ్ మ్యూజికల్‌ ట్రీట్‌ కోసం వేచి ఉండండి.. సాంగ్‌ స్టిల్ ఒకటి షేర్ చేశారు. మెగాస్టార్ స్టైలిష్‌ లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. భోళా శంకర్‌ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, క్రియేటివ్‌ కమర్షియల్స్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. మహతి స్వరసాగర్ సంగీతం అందిస్తునన్నాడు.

ఈ మూవీలో మురళీ శర్మ, రఘుబాబు, రావు రమేశ్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, పీ రవి శంకర్‌, ప్రగతి, శ్రీముఖి, బిత్తిరి సత్తి, రష్మీ గౌతమ్‌, ఉత్తేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆగస్టు 11న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

