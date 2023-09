September 28, 2023 / 12:18 PM IST

Chithha Movie | సిద్ధార్థ్‌, నిమిషా సజయన్ జంట‌గా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా చిత్తా (Chithha). ఈ చిత్రాన్ని రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ (Red Giant Movies), ఈటాకీ (Eataki entertainments) ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. సేతుప‌తి (Sethupathy) సినిమా ఫేమ్ అరుణ్ కుమార్ (Arun Kumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ వెర్ష‌న్‌ల‌కు సంబంధించిన టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా మంచి స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాను తెలుగులో ‘చిన్నా’ (Chinna) పేరుతో డ‌బ్ చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. దీనికి సంబంధించి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల కాగా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా నుంచి ‘నీదేలే’.. అంటూ సాగే వీడియో సాంగ్‌ను టాలీవుడ్ నాచుర‌ల్ హీరో నాని విడుద‌ల చేశాడు. అలల కడలి తనదిలే, ఆ వర్షమే తనదిలే, ఈ వెన్నెల తనదిలే నా చిట్టి ఎపుడు నాదే ఒదిగి పోవే నా తల్లి బుజము మీదే ఆడు అంటూ సాగిన ఈ పాట హృదయాలను హత్తుకునేలా ఉంది. ఇక ఈ పాట‌కు కృష్ణకాంత్ లిరిక్స్ అందించ‌గా.. అనురాగ్ కులకర్ణి, ధ్వని కైలాస్ అల‌పించారు. ద‌స‌రా ఫేమ్ సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందించాడు. ఇక ఈ మూవీని తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో సెప్టెంబ‌ర్ 28న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజలీ నాయర్‌ ముఖ్యపాత్రలో కనిపించనుంది.

