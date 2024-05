Indian 2 | ఇండియన్ 2 నుంచి సిద్దార్థ్‌, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్ చెంగలువ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌

May 29, 2024 / 12:31 PM IST

Indian 2 | కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు గ్లోబల్‌ మూవీ లవర్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి ఇండియన్ 2 (Indian 2). శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. కాగా ఇటీవలే ఈ చిత్రం నుంచి పారా సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేయగా మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్‌ చేస్తోంది. భారతీయుడు 2 (తెలుగు) నుంచి తాజాగా చెంగలువ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు.

సిద్దార్థ్‌, రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్ మధ్య వచ్చే ఈ సాంగ్ యూత్‌కు కనెక్ట్‌ అవుతూ.. సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుందని అర్థమవుతోంది. రామజోగయ్య శాస్త్రి రాసిన ఈ పాటను అనిరుధ్ రవిచందర్‌ కంపోజిషన్‌లో అబ్బీ, శృతిక సముద్రాల పాడారు. ఇప్పటికే మేకర్స్ ఇండియన్‌ 2 నుంచి తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో లాంఛ్‌ చేసిన గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది. ఈ మూవీ జులై 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

పాన్ ఇండియా కథాంశంతో వస్తోన్న ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, స‌ముద్రఖని, లెజెండరీ కమెడియన్‌ బ్రహ్మానందం, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

చెంగలువ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

పారా సాంగ్ ప్రోమో..

పారా ఫుల్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్..

ఇండియన్‌ 2 నయా లుక్‌..

இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்! ✨ Senapathy🤞is all set to resurrect with zero tolerance in INDIAN-2. 🇮🇳 Gear up for the epic sequel in cinemas from June 2024. 🤩 Consider it a red alert wherever injustice prevails.🚨#Indian2 🇮🇳

🌟 #Ulaganayagan @ikamalhaasan

🎬… pic.twitter.com/kpzmzetXVQ

— Lyca Productions (@LycaProductions) April 14, 2024