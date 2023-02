Nani dasara | ‘దసరా’ సెకండ్ సాంగ్ రిలీజ్ లో మార్పులు

February 13, 2023 / 06:41 PM IST

నాచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా, కీర్తి సురేష్ హీరోయిన్ గా న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘దసరా’. శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ పతాకంపై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాతో శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. సంతోష్ నారాయణ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ మూవీ మార్చి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదు భాషల్లో విడుద‌ల కానుంది.

అయితే ఈ సినిమా నుంచి సెకండ్ సింగిల్ హార్ట్ బ్రేక్ సాంగ్‌ను నేడు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించిన సంగతి తెలిసిందే. కాగా ఇందులో కొన్ని మార్పులు చేసింది. ”సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఈ సాంగ్ యొక్క తెలుగు వర్షన్ ని మాత్రమే నేడు విడుద‌ల చేస్తున్నాము. మిగతా నాలుగు భాషల వర్షన్స్ ని రేపు విడుద‌ల చేస్తాం అని” దసరా మేకర్స్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా అనౌన్స్ చేశారు.

The Telugu version of #Dasara second single #OriVaari will be launched today at 5.04 PM.

Owing to technical reasons the Hindi,Tamil, Kannada and Malayalam versions #OReChore, #Theekari, #OrrVaari & #OBhayee will be released tomorrow!#Dasara 🔥🔥 pic.twitter.com/hk2LRZs8zs

— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) February 13, 2023