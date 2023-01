Chandrika Ravi | బాలకృష్ణతో తొలిసారి ఏం మాట్లాడారు..? చంద్రికా రవి చిట్‌ చాట్‌

January 5, 2023 / 03:37 PM IST

నందమూరి బాలకృష్ణ (Balakrishna) టైటిల్ రోల్‌ చేస్తున్న చిత్రం వీరసింహారెడ్డి (Veera Simha Reddy). స్టార్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మ‌లినేని (Gopichandh Malineni) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో మా బావ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి.. అంటూ సాగే మాస్‌బీట్ ఉన్న విషయం తెలిసిందే.

ఆస్ట్రేలియా భామ చంద్రికారవి ఈ సాంగ్‌లో బాలయ్యతో కలిసి డ్యాన్స్ చేసింది. వీరసింహారెడ్డి సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ ఫుల్‌ స్పీడుమీదున్నాయి. ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా చంద్రికారవి ఈ పాటకు డ్యాన్స్ చేసింది. అనంతరం వన్‌ మినిట్‌ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నది.

చంద్రికా రవి చిట్‌చాట్‌ ఇలా..

బాలకృష్ణతో తొలిసారి ఏం మాట్లాడారు..?

నేను ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చానన్నాను. ఈ సినిమా కోసం మీరు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు. మీరు ఎక్కడినుంచి వచ్చినా నేను మాత్రం యాక్టింగ్ చేయాలని బాలకృష్ణ అన్నారు.

సెట్స్‌లో బాలకృష్ణ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు..?

ఆయన సంకల్పం, కృషి, పట్టుదలతో చాలా కష్టపడే స్వభావం ఉన్న వ్యక్తి. బాలకృష్ణ నుంచి సెట్స్‌ లో చాలా నేర్చుకున్నా.

బాలయ్య ఎనర్జీ లెవల్స్ గురించి ..?

బాలకృష్ణ ఎనర్జీ, ప్రజెంటేషన్‌, డ్యాన్స్ చాలా ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.

వీరసింహారెడ్డి సినిమాను ఎక్కడ చూస్తున్నారు..?

ఈ సినిమాను హైదరాబాద్‌లో జనవరి 12న చూస్తున్నా. విడుదల సందర్భంగా ఇక్కడకు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.

చంద్రికా రవి చిట్‌చాట్‌ వీడియో ..

Watch the 1 minute interview with @chandrikaravi_ about #VeeraSimhaReddy and her working experience with Balayya 🔥

Natasimham #NandamuriBalakrishna @megopichand @shrutihaasan @varusarath5 @OfficialViji @MusicThaman @RishiPunjabi5 @MythriOfficial @SonyMusicSouth pic.twitter.com/4BeR8dCkGl

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) January 5, 2023