July 31, 2023 / 11:00 AM IST

Chandramukhi-2 | పద్దెనిమిదేళ్ల కిందట వచ్చిన చంద్రముఖి సినిమా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సృష్టించిన రికార్డులు అంతా ఇంతా కాదు. సూపర్‌ స్టార్‌కు తెలుగులో తిరుగులేని మార్కెట్‌ను తెచ్చిపెట్టింది. అప్పట్లో ఇక్కడి స్టార్‌ హీరోలే పాతిక కోట్ల గ్రాస్‌ను కొల్లగొట్టడానికి తెగ కష్టపడుతుంటే.. రజనీ మాత్రం సునాయసంగా పాతిక కోట్ల మార్క్‌ను టచ్‌ చేశాడు. పి. వాస్‌ మేకింగ్‌, విజన్‌తో హార్రర్‌ సినిమాలకు ఓ బెంచ్‌ మార్క్‌ క్రియేట్‌ చేశాడు. కాగా ఇన్నాళ్లకు ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుంది. లారెన్స్‌ను హీరోగా పెట్టి పి.వాసు ఈ సినిమా సీక్వెల్‌ను రూపొందించాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తిచేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్యాచ్‌ వర్క్‌ పూర్తి చేసుకుంటుంది.

గణేష్ పండుగ డేట్‌ను లాక్‌ చేసుకుని వస్తున్న ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. రాజు గెటప్‌లో లారెన్స్‌ లుక్‌ అదిరిపోయింది. ఫేస్‌లో రాజసం ఉట్టి పడేలా ఉంది. ఇక ఈ సినిమాను పాన్‌ ఇండియా లెవ్లలో వినాయక చివితి సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. కంగానా రనౌత్‌ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాలో రాధికా శరత్‌కుమర్‌, వడివేలు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

ఎమ్‌.ఎమ్ కీర‌వాణి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుభాస్కర‌న్‌ నిర్మిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన పోస్టర్లు సినిమాపై విప‌రీత‌మైన క్యూరియాసిటీని పెంచాయి. నిజానికి చంద్రముఖి విజ‌యం త‌ర్వాత ర‌జినీతోనే సీక్వెల్‌ను ప‌ట్టాలెక్కించాల‌ని ద‌ర్శకుడు p.వాసు ఎంతో ప్రయ‌త్నించాడు. కానీ అది కుద‌ర‌లేదు.

Back with double the swag and attitude! 😉 Witness Vettaiyan Raja’s 👑 intimidating presence in @offl_Lawrence ‘s powerful first look from Chandramukhi-2 🗝️

Releasing this GANESH CHATURTHI in Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam & Kannada! 🤗#Chandramukhi2 🗝️

