Chandramukhi-2 Movie | చంద్రముఖి 2 పోస్ట్ పోన్‌ కి కారణం అదే.!

September 24, 2023 / 01:40 PM IST

Chandramukhi-2 Movie | చంద్రముఖి సినిమాకున్న ఫాలోయింగ్‌ అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పటికీ ఈ సినిమా చూస్తుంటే వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. అలాంటి సినిమాకు సీక్వెల్‌ (Chandramukhi-2) తెరకెక్కుతుందంటే ఆడియెన్స్‌ ఏ రేంజ్‌లో అంచనాలు పెట్టుకుంటారో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇక తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఈ సినిమాను సెప్టెంబ‌ర్ 28న గ్రాండ్‌ లెవల్లో రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్‌లో పెద్ద ఎత్తున నేడు ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను ప్లాన్‌ చేశారు. ఈ క్ర‌మంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన చంద్రముఖి 2 దర్శకుడు పి.వాసు ఈ మూవీ పోస్ట్ పోన్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నాడు.

ఈ సినిమాను మొద‌ట సెప్టెంబర్ 15న విడుద‌ల చేయ‌ల‌ని మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేశారు కానీ అనుకోని కారణాల వల్ల ఈ మూవీ పోస్ట్ పోన్ అయ్యింది. అయితే ఈ పోస్ట్ పోన్ గురించి దర్శకుడు పి.వాసు క్లారిటీ ఇచ్చాడు. విడుద‌ల‌కు వారం ముందు ఈ సినిమా నుంచి 480 షాట్‌ల ఫుటేజ్ క‌న‌ప‌డ‌ట్లేద‌ని ప్రోడ‌క్ష‌న్ టీమ్ ఫోన్ చేశారు. దీంతో టెక్నిక‌ల్ సమస్యల వల్ల ఈ మూవీ పోస్ట్ పోన్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంతే కానీ వేరే పెద్ద మూవీతో క్లాష్ అవుతుందని బయపడి విడుదల చేయలేదు అనేది అబద్దం అని వాసు తెలిపాడు.

480 shots of footage from the film got deleted/missed just a week before the release, this is the reason for delaying #Chandramukhi2 release for a couple of weeks but not because of the clash with another big film, says the director. Is the reason believable? What say? pic.twitter.com/ky8xjIgzKW

