November 24, 2023 / 08:55 PM IST

Chaaver Movie | మలయాళీ స్టార్ నటుడు కుంచ‌కో బోబ‌న్ (Kunchako Boban) గురించి పెద్ద‌గా పరిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. ఈ ఏడాది ప‌ద్మిని (Padmini), 2018 చిత్రాల‌తో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్లు అందుకున్నాడు. 2018 సినిమా అయితే విమ‌ర్శ‌కుల ప్ర‌శంస‌లు కూడా అందుకుంది. 2018లో కేరళలో సంభవించిన వరదల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మే5 న చిన్న సినిమాగా విడుదలై 2018 మలయాళంలో వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. కేవలం 17 రోజుల్లోనే రూ.138 కోట్లు రాబట్టి అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన మలయాళ సినిమాగా రికార్డుల కెక్కింది. ఇక ఈ సినిమాలో కుంచ‌కో బోబ‌న్‌తో పాటు టొవినో థామస్ హీరోగా నటించాడు.

2018 ఇచ్చిన జోష్‌తో కుంచ‌కో బోబ‌న్ న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘చావేర్’ (Chaaver). ‘జల్లిక‌ట్టు’ (Jallikattu) సినిమాతో భారీ హిట్ అందుకున్న టిను పప్పచన్ (Tinu Pappachan) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. అక్టోబ‌ర్ 05న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసుకుంది. ఇక థియేట‌ర్‌లో అల‌రించిన ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ సోని లీవ్ వేదిక‌గా ఈ సినిమా మ‌ల‌యాళంతో పాటు తెలుగు, త‌మిళం, క‌న్న‌డ‌, హిందీ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్రబృందం సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించింది.

#Chaaver – one of the most intense and action packed Malayalam movies of the year. Streaming now on @SonyLIV. pic.twitter.com/1grUU0ckEP

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 24, 2023