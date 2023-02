K Viswanath | కే విశ్వనాథ్‌ ఎంతోమంది దర్శకులకు స్పూర్తి.. సినీ ప్రముఖుల నివాళి

February 3, 2023 / 01:42 PM IST

K Viswanath | ప్రముఖ లెజెండరీ దర్శకుడు, కళాతపస్వి కే విశ్వనాథ్‌ (K Viswanath) మృతి పట్ల యావత్‌ సినీ ప్రపంచం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. కే విశ్వనాథ్ మృతి పట్ల సినీ ప్రముఖులు సంతాప సందేశాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. దర్శకులు రాంగోపాల్‌ వర్మ, క్రిష్‌, మాధుర్‌ భండార్కర్‌, యాక్టర్లు అనిల్ కపూర్‌, మహేశ్ బాబు, రామ్‌ పోతినేనితోపాటు పలువురు తమ సంతాపం తెలియజేశారు.

Ram gopal varma | సిరివెన్నెలతో సంగీత విభావరిలో పాల్గొంటారు: వర్మ

భారతదేశంలో అత్యంత ప్రభావశీలుడైన మొట్టమొదటి రైటర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ అయిన కే విశ్వనాథ్‌ ఇక లేరనే వార్త బాధాకరం. ఆయన వెళ్లిపోయారు. కానీ ఆయన సినిమాలు చిరకాలం గుర్తుండిపోతాయి. సొంత విలక్షణమైన విజువల్‌ స్టైల్‌, సంగీతం, గొప్పగా గౌరవించే సంస్కృతి, సంప్రదాయానికి సంబంధించిన విలక్షణమైన పాత్రలు.. కే విశ్వనాథ్‌ను నిజమైన రచయితగా మార్చాయి. స్వర్గంలో ఉన్న సిరివెన్నెల (సీతారామశాస్త్రి)తో భక్తిరస సంగీత విభావరిలో పాల్గొంటారని ఆశిస్తున్నా.. అంటూ సంతాప సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశాడు రాంగోపాల్‌ వర్మ.

His very own distinctive visual style and music and even more distinctive characterisations set in a culture and tradition which he deeply respects,is what makes #KVishwanath a true auteur ..I hope he and his protégée #SiriVennela will have divine musical interaction in heaven — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 3, 2023

Sad to hear about the passing of India’s 1st auteur director #KVishwanath ..He is gone , but his films will live forever 💐💐💐 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 3, 2023

Krish | నాలాంటి ఎంతోమంది దర్శకులకు స్పూర్తి: క్రిష్‌

లెజెండరీ డైరెక్టర్‌ కే విశ్వనాథ్‌ మృతి బాధాకరం. సొంత శైలిలో ఉత్తమంగా పనిచేయాలనుకునే నాతోపాటు ఎంతోమంది దర్శకులకు ఆయన స్పూర్తి. మేమంతా ఆయనను ఎంతో మిస్‌ అవుతున్నాం..అంటూ క్రిష్‌ సంతాపం తెలియజేశాడు.

Deeply saddened by the passing of legendary director K. Vishwanath Garu. His urge n passion for storytelling and his commitment to excellence have inspired many filmmakers like me to strive for the best in our own work. We all will miss him dearly… #RIPVishwanathGaru 🙏🏻 pic.twitter.com/PFvbOEuaFd — Krish Jagarlamudi (@DirKrish) February 3, 2023

Madhur Bhandarkar | కే విశ్వనాథ్‌ మరణ వార్త విచారకరం : మధుర్‌ భండార్కర్‌

లెజెండరీ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ కే విశ్వనాథ్‌ మరణ వార్త విచారకరం. ఎన్నో అద్భుతమైన మరుపురాని ఆణిముత్యాల్లాంటి సినిమాలు విశ్వనాథ్‌ కెరీర్‌లో అజరామరంగా నిలిచిపోతాయి. కే విశ్వనాథ్‌ కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా.. ఓ శాంతి.. అంటూ బాలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ మధుర్‌ భండార్కర్‌ సంతాప సందేశాన్ని ట్వీట్ చేశాడు.

Sad to hear about the passing of legendary filmmaker K Vishwanath Garu. His remarkable movies in his glorious career will always be remembered.🙏 My deepest condolences to his family and admirers. #OmShanti 🙏 #VishwanathGaru pic.twitter.com/2Pjr7nJVO4 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) February 3, 2023

Anil kapoor | కే విశ్వనాథ్‌తో సెట్స్‌లో ఉన్నపుడు గుడిలో ఉన్నట్టనిపించింది: అనిల్‌ కపూర్‌

కే విశ్వనాథ్‌ నాకు ఎంతో నేర్పించారు. ఈశ్వర్‌ సినిమా సమయంలో సెట్స్‌ లో ఉన్నపుడు గుడిలో ఉన్నట్టనిపించింది. నా గురువు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నానంటూ బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ అనిల్‌ కపూర్‌ ట్వీట్ చేశాడు. ఆ సినిమా స్టిల్‌ ఒకటి షేర్ చేసుకుంటూ ఆనాటి రోజుల్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు.

K. Vishwanath Ji you taught me so much, being on set with you during Eeshwar was like being in a temple…

RIP My Guru 🙏 pic.twitter.com/vmqfhbZORx — Anil Kapoor (@AnilKapoor) February 2, 2023