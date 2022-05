May 30, 2022 / 12:48 PM IST

Brahmastra | బాలీవుడ్ స్టార్‌ క‌పుల్ ర‌ణ్‌బీర్ సింగ్‌, అలియా భ‌ట్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించిన చిత్రం ‘బ్ర‌హ్మ‌స్త్ర‌’. అయాన్ ముఖ‌ర్జీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కింది. తెలుగులో ఈ చిత్రానికి స‌మ‌ర్ప‌కుడిగా రాజ‌మౌళి వ్య‌వ‌హరిస్తున్నాడు. రాజ‌మౌళి ఈ చిత్రంలో భాగం కావ‌డంతో సినిమా క్రేజ్ రెట్టింపు అయింది. గ‌త నెల‌లో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ పనుల‌లో బిజీగా ఉంది. మైథ‌లాజిక‌ల్ అడ్వెంచ‌రస్ డ్రామాగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 9న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం ఇప్ప‌టి నుంచే ప్ర‌మోష‌న్ల‌ను స్టార్ట్ చేసింది. ప్ర‌మోష‌న్లో భాగంగా ప‌లు అప్‌డేట్‌ల‌ను ఇస్తూ ప్రేక్ష‌కుల అటెన్ష‌న్‌ను తిప్పుకుంటుంది.

ఈ క్ర‌మంలో చిత్రబృందం తాజాగా మ‌రో బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌కటించింది. మే 31న వైజాగ్‌లోని మెలోడీ థియేట‌ర్లో ఉద‌యం 11గంట‌ల‌కు మేక‌ర్స్ ఫ్యాన్స్ మీట్‌ను జ‌రుప‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ స‌మావేశానికి ద‌ర్శ‌క దిగ్గ‌జం రాజ‌మౌళితో పాటు హీరో ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌, ద‌ర్శ‌కుడు అయాన్ ముఖ‌ర్జీ రానున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని హిందీతో సమానంగా తెలుగులో కూడా ప్ర‌మోట్ చేయాల‌ని చిత్ర‌బృందం ప్లాన్ చేస్తుంద‌ట‌. మూడు భాగాలుగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం మొద‌టి భాగం ‘శివ’ సెప్టెంబ‌ర్30న హిందీతో పాటు తెలుగు, త‌మిళ‌, మ‌ల‌యాళ‌, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

ఈ చిత్రాన్ని ఫాక్స్ స్టార్ స్టూడియోస్‌, ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్‌, ప్రైమ్ ఫోక‌స్‌, స్టార్ లైట్ పిక్చ‌ర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో బిగ్‌బీ అమితాబ్‌బ‌చ్చ‌న్‌, నాగార్జున అక్కినేని, మౌనీరాయ్ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. ఇటీవ‌లే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన కుంకుమాల పాట‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది.

Hey Vizag!!🔥🔥

Gear up to celebrate #Brahmastra with #RanbirKapoor and @ssrajamouli tomorrow @ 11 AM! 💥

Fans Meet & Greet streaming LIVE on @TeluguFilmNagar. Stay Tuned! 🔥#AliaBhatt #AyanMukerji #Nagarjuna #AmitabhBachchan pic.twitter.com/DNoBWT3NXo

— Telugu FilmNagar (@telugufilmnagar) May 30, 2022