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PVR Cinemas | ట్రెండింగ్‌లో ‘బాయ్‌కాట్ పీవీఆర్’.. కారణం ఇదే.!

Boycott PVR | భార‌త అతిపెద్ద మల్టీప్లెక్స్‌ నిర్వహణ సంస్థ పీవీఆర్‌ సినిమాస్ ప్రేక్షకుల‌ను థియేటర్లకు రప్పించడానికి ఎప్పటికప్పుడు అదిరిపోయే ఆఫర్‌లు ప్రకటిస్తు వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా మ‌రో ఆఫ‌ర్‌తో పీవీఆర్ ముందుకు వ‌చ్చి చిక్కుల్లో ప‌డింది. ఈ వివాదాస్ప‌ద ఆఫ‌ర్‌తో బాయ్‌కాట్ పీవీఆర్ అంటూ సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుంది.

PVR Cinemas | ట్రెండింగ్‌లో ‘బాయ్‌కాట్ పీవీఆర్’.. కారణం ఇదే.!

Boycott PVR | భార‌త అతిపెద్ద మల్టీప్లెక్స్‌ నిర్వహణ సంస్థ పీవీఆర్‌ సినిమాస్ ప్రేక్షకుల‌ను థియేటర్లకు రప్పించడానికి ఎప్పటికప్పుడు అదిరిపోయే ఆఫర్‌లు ప్రకటిస్తు వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా మ‌రో ఆఫ‌ర్‌తో పీవీఆర్ ముందుకు వ‌చ్చి చిక్కుల్లో ప‌డింది. ఈ వివాదాస్ప‌ద ఆఫ‌ర్‌తో బాయ్‌కాట్ పీవీఆర్ అంటూ సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుంది.

వివరాల్లోకెళితే.. ప్రేక్షకులు థియేటర్‌కు వ‌చ్చేలా చేయ‌డానికి కేవలం రూ.699ల‌కే 10 సినిమాల‌ను చూసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు పీవీఆర్‌ సినిమాస్ (PVR Cinemas) వెల్లడించింది. కాగా ఈ ఆఫ‌ర్ నేటి నుంచి (అక్టోబ‌ర్ 16) నుంచి ప్రారంభం అయ్యింది. అయితే ఆఫ‌ర్ ప్ర‌క‌టించిన కొద్ది సేప‌టికే పీవీఆర్‌ బాయ్‌కాట్ (Boycott PVR) అంటూ సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ మొద‌లైంది. దీనికి కార‌ణం ఎంటి అని చూస్తే.. ఈ ఆఫ‌ర్ భార‌త్‌లో ఎక్క‌డైనా ప‌నిచేస్తుంది కానీ సౌత్ ఇండియాలో వ‌ర్తించ‌దు అంటూ పీవీఆర్ ప్ర‌క‌టించింది. దీంతో సౌత్ ఇండియా మూవీ ఫ్యాన్స్ పీవీఆర్‌పై విరుచుకుప‌డుతున్నారు. ఇక‌పై పీవీఆర్‌లో మూవీ చూడొద్దంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ విష‌యం సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

ఇక పీవీఆర్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ ద్వారా.. 30 రోజులకు రూ.699 చెల్లించి ఏదైనా PVR థియేటర్‌లో 10 సినిమాలను వీక్షించవచ్చు. అయితే ఈ ఆఫ‌ర్ విక్ డేస్‌లో (సోమవారం నుండి శుక్రవారం) మాత్రమే వర్తించనుంది.

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