Katrina Kaif | క‌త్రినాకైఫ్ సోయగానికి నెటిజన్లు ఇంప్రెస్‌.. ట్రెండింగ్‌లో వీడియో

Katrina Kaif | బాలీవుడ్ (Bollywood) భామ క‌త్రినాకైఫ్ (Katrina Kaif) ప్రస్తుతం స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan)తో టైగ‌ర్ 3 (Tiger 3)లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 12న గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. నెట్టింట చురుకుగా ఉండే కత్రినాకైఫ్‌ తాజాగా ఈ బ్యూటీ ముంబైలో నిర్వహించిన BEAUTY & YOU 2023 అవార్డ్స్ షోలో సందడి చేసింది.

November 3, 2023 / 08:18 AM IST

Katrina Kaif | బాలీవుడ్ (Bollywood) నుంచి వచ్చి తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్రవేసుకుంది టాలీవుడ్ మల్లీశ్వరి క‌త్రినాకైఫ్ (Katrina Kaif). ఈ భామ ప్రస్తుతం స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan)తో టైగ‌ర్ 3 (Tiger 3)లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మనీశ్‌ శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ హై బడ్జెట్ యాక్షన్‌ డ్రామా ప్రాజెక్ట్‌లో కత్రినాకైఫ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 12న తెలుగు, హిందీ, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు.

విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా అయింది సల్లూభాయ్ టీం. నెట్టింట చురుకుగా ఉండే కత్రినాకైఫ్‌ తాజాగా ఈ బ్యూటీ ముంబైలో నిర్వహించిన BEAUTY & YOU 2023 అవార్డ్స్ షోలో సందడి చేసింది. గ్రీన్ ట్రెండీ కాస్ట్యూమ్స్‌లో హొయలుపోతూ ఈవెంట్‌కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. కత్రినాకైఫ్‌తో ఫొటోలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు మూవీ లవర్స్‌, ఫ్యాన్స్‌. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కత్రినాకైఫ్‌ మరోవైపు విజయ్ సేతుపతితో కలిసి Merry Christmasలో నటిస్తోంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన దశలో ఉన్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 8న విడుదల కానుంది.

టైగర్‌ 3లో ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. షారుఖ్‌ ఖాన్‌ గెస్ట్ రోల్‌లో కనిపించబోతున్నాడు. అశుతోష్‌ రాణా, అనుప్రియా గోయెంకా, రిద్ధి డోగ్రా, అంగద్‌ బేడి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో ఏక్తా టైగర్‌, టైగర్‌ జిందా హై బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టాయని తెలిసిందే. ఇదే ప్రాంఛైజీలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో టైగర్‌ 3పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.

ట్రెండింగ్‌లో క‌త్రినాకైఫ్ వీడియో..

Her inspring narrative with her behind her venture with KAY beauty#Katrinakaif pic.twitter.com/MUfTOYZquQ — myqueenkay (@myqueenkay1) November 2, 2023

