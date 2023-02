February 6, 2023 / 11:40 AM IST

jackie shroff | తలైవా రజనీకాంత్‌ నటిస్తున్న జైలర్‌పై రోజు రోజుకు అంచనాలు పెరుతూనే ఉన్నాయి. ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ నుండి కాస్ట్ రివీల్‌ వరకు ప్రతీది ప్రేక్షకులలో ఉత్కంఠ రేపుతుంది. పదేళ్లకు పైగా సరైన హిట్టులేని రజనీకు జైలర్‌ మంచి కంబ్యాక్‌ అవుతుందని అభిమానులు ధీమాగా ఉన్నారు. నెల్సన్‌కుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. సన్‌ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్‌లో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా గురించి ఎలాంటి అప్‌డేట్‌ వచ్చినా క్షణాల్లో వైరల్‌ అవుతుంది. తాజాగా చిత్రబృందం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరో బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంది.

ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో జాకీ ష్రాఫ్‌ పాల్గొన్నట్లు చిత్రబృందం ఓ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. ఈ సినిమాలో జాకీ ష్రాఫ్‌ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. కాగా రజనీకాంత్‌తో కలిసి జాకీష్రాఫ్ గతంలో 1987లో ఉత్తర్‌ దక్షిణ్‌ అనే సినిమాలో నటించాడు. మళ్లీ 36ఏళ్ల తర్వాత వీరిద్ధరూ కలిసి స్క్రీన్ షేర్‌ చేసుకోబుతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా కాస్ట్‌లో రాజ్‌కుమార్‌ రావు, మోహన్‌లాల్‌, సునీల్‌, రమ్యకృష్ణ వంటి స్టార్‌లు ఉన్నారు. తాజాగా జాకీష్రాఫ్‌ కూడా చేరాడు. తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను సన్‌ పిక్చర్స్‌ పతాకంపై కళానిధి మారన్‌ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడు.

Jackie Shroff from the sets of #Jailer 🔥

@rajinikanth @bindasbhidu @Nelsondilpkumar @anirudhofficial pic.twitter.com/O9ees6RuJt

— Sun Pictures (@sunpictures) February 5, 2023