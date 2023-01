January 6, 2023 / 06:19 PM IST

తెలుగు,తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేని నటుడు బాబీ సింహా (Bobby Simha). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం వసంత కోకిల (Vasantha kokila). మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి రమణన్‌ పురుషోత్తమ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్.

వసంత కోకిల ఫిబ్రవరి 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుందని తెలియజేస్తూ స్పెషల్ పోస్టర్‌ షేర్ చేశారు మేకర్స్. సీరియస్‌ లుక్‌లో ఉన్న బాబీ సింహా తలపై జింక కొమ్ముల్లాంటివి కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ఒక్క లుక్‌తోనే సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచేస్తున్నాడు డైరెక్టర్‌. ఇంతకీ డైరెక్టర్‌ సస్పెన్స్ లో పెట్టిన వసంత కోకిల మిస్టరీ ఏంటనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే. ఈ చిత్రంలో కశ్మీర పరదేశీ (Kashmira Pardeshi) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

ఎస్‌ఆర్‌టీ ఎంటర్‌టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామ్ తల్లూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్‌ఆర్‌టీ ఎంటర్‌టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్‌లో కల్యాణ్‌ దేవ్‌ హీరోగా కిన్నెరసాని సినిమా గతేడాది ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది.

బాబీ సింహా స్టన్నింగ్ లుక్‌..

📣 The TRILINGUAL secrecy by the Eminent Star SIMHA, #VasanthaMullai aka #VasanthaKokila unveils worldwide in theatres from Feb 10th 2023 🔥

Keep your eyes open ⏰@actorsimha @itsRamTalluri @Ramanan_offl @kashmira_9 @RajeshRadio @gopiamar @vivekharshan @ReshmiMenonK pic.twitter.com/ofbGf9vAj3

