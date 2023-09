September 13, 2023 / 04:49 PM IST

Ashok Selvan | తమిళ హీరో అశోక్‌ సెల్వన్‌ (Ashok Selvan) బ్యాచ్‌లర్‌ లైఫ్‌కు గుడ్‌బై చెప్పేశాడు. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ నటి కీర్తి పాండియన్‌ (Keerthy Pandiyan)ను ఘనంగా వివాహం చేసుకున్నాడు. తమిళనాడులోని తిరుణవేలిలో ఈ వివాహా వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు ఇరు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అతికొద్ది మంది సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. అయితే వీరిద్దరూ.. ప్ర‌స్తుతం ‘బ్లూ స్టార్‌’ (Blue Star) అనే తమిళ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే వీరిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడి.. అది కాస్త ప్రేమగా మారి ఇప్పుడు పెళ్లి దాకా వ‌చ్చింది. ఇక ఈ మూవీతో ఎస్. జయకుమార్(S Jaya Kumar) ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచయం అవుతుండ‌గా.. త‌మిళ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ పా.రంజిత్ (PA. Ranjith) నిర్మిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

అశోక్ సెల్వన్‌, కీర్తి పాండియన్ వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన సంద‌ర్భంగా.. వారికి మేక‌ర్స్ విషెస్​ చెబుతు ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ రైలిన్ ఒలిగాల్ (Railin Oligal) అనే రొమాంటిక్ మెలోడీని వదిలారు.

