Bigg Boss Telugu 7 | బిగ్ బాస్‌ తెలుగు సీజన్ 7 లోగో వచ్చేసింది.. మరి ఈసారి హోస్ట్‌ ఎవరు ?

July 11, 2023 / 05:13 PM IST

Bigg Boss Telugu 7 | తెలుగు టీవీ రియాలిటీ షోల్లో ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది బిగ్‌బాస్ షో (Bigg Boss Telugu). టాస్క్‌లు, గేమ్‌లు, ఛాలెంజెస్‌, వివాదాలు, వినోదం.. ఇలా అన్ని ఎలిమెంట్స్‌తో సాగుతూ అందరినీ టీవీలకు కట్టిపడేస్తుంది. ప్రేక్షకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా అప్‌డేట్‌ అవుతూ.. ఇప్పటికే సీజన్ల వారీగా బిగ్ బాస్‌ సందడి చేస్తూ వస్తోంది. చివరగా బిగ్‌ బాస్‌ సీజన్‌ 6తో ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ అందించిన మేకర్స్ మళ్లీ ఈ సారి కూడా కొత్త సీజన్‌తో రెడీ అయ్యారు. తాజాగా గెట్‌ రెడీ అంటూ బిగ్‌ బాస్‌ సీజన్ 7 (Bigg Boss Telugu 7) కూడా రాబోతుంది. స్టార్ మా, డిస్నీ+హట్‌ స్టార్‌లో సందడి చేయనుంది.

స్టార్‌ మా తాజాగా బిగ్ బాస్‌ తెలుగు సీజన్ 7 లోగోను విడుదల చేసింది. లేటెస్ట్ లోగో గత సీజన్ల లోగోను బీట్‌ చేసేలా సరికొత్త లుక్‌లో కలర్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తూ.. నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. నీలం, ఎరుపు రంగుల సమ్మేళనంతో రూపొందించబడ్డ లోగో డిజైన్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఫ్లేవర్‌ను జోడిస్తుంది, 2023లో ఉత్తేజపరిచే, ఆహ్లాదకరమైన నాన్-స్టాప్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో భాగం కండి. Bigg Boss Telugu 7తో మరపురాని సాహసం చేసేందుకు రెడీగా ఉండండి. త్వరలో Star Maa, Disney + Hotstarలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఎక్జయిటింగ్‌ కౌంట్‌డౌన్ షురూ.. అని తెలియజేశారు మేకర్స్‌.

జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌, అక్కినేని నాగార్జున, నాని సీజన్ల వారిగా హోస్టులుగా వ్యవహరించారు. అయితే ఈ సారి మరి ఎవరు బిగ్ బాస్ సీజన్‌ 7కు హోస్ట్‌గా కనిపించబోతున్నారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. ప్రతీ సీజన్‌లో టీవీ, సినీ సెలబ్రిటీలతోపాటు వివిధ రంగాల్లో పాపులారిటీ సంపాదించిన వారిని కంటెస్టెంట్లుగా తీసుకొస్తుంటారని తెలిసిందే. మరి ఈ సారి సీజన్‌ 7లో ఎవరెవరు సందడి చేయబోతున్నారని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు సినీ జనాలు. మరికొన్ని రోజులు ఆగితే ఆ కంటెస్టంట్స్ ఎవరనే దానిపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.

బిగ్ బాస్‌ తెలుగు సీజన్ 7 లోగో గ్లింప్స్..

#BiggBossTelugu7 – A Full Package of Entertainment ! Get ready to be hooked as BB7 Telugu takes you on a rollercoaster ride of emotions, surprises, and thrilling moments that will leave you wanting more. Coming Soon Only on @StarMaa & @DisneyPlusHSTel pic.twitter.com/ow2mnabHxJ

— Starmaa (@StarMaa) July 10, 2023