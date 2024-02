February 9, 2024 / 03:51 PM IST

Shiva Kandukuri | టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు, చూసి చూడ‌గానే ఫేమ్ శివ కందుకూరి (Shiva Kandukuri) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘భూతద్ధం భాస్కర్ నారాయణ’ (Bhoothaddam Bhaskar Narayana). ఈ సినిమాకు పురుషోత్తం రాజ్ దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. స్నేహాల్, శశిధర్, కార్తీక్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. మార్చి 31వ తేదీన ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇక విడుద‌ల తేదీకి ఇంకా నెల రోజులు ఉండ‌గా ఇప్ప‌టినుంచే ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టింది చిత్ర‌బృందం. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌ను రేపు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. ఇక క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో రానున్న ఈ సినిమాలో రాశి సింగ్ కథానాయికగా నటిస్తుండ‌గా.. శివ కందుకూరి ‘భాస్కర్ నారాయణ’ అనే డిటెక్టివ్ రోల్‌లో న‌టించ‌బోతున్నాడు. ఈ సినిమాకి శ్రీచరణ్ పాకాల సంగీతాన్ని అందించాడు.

#BhoothaddamBhaskarNarayana Theatrical Trailer to be Out on FEB 10th!

In Cinemas #BBNonMarch1st pic.twitter.com/h17HVSqCJQ

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 8, 2024