Bhola Shankar | చిరంజీవి మ్యానరిజంతో భోళామేనియా లిరికల్‌ సాంగ్‌

June 4, 2023 / 05:08 PM IST

Bhola Shankar | మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) టైటిల్ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం భోళా శంకర్ (Bhola Shankar). వేదాళ‌మ్ రీమేక్‌గా మెహర్‌ రమేశ్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన భోళా మేనియా ప్రోమో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా భోళా మేనియా (Bholaa Mania Lyrical) లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ సాంగ్‌ చిరు మ్యానరిజంలో కంపోజ్‌ చేసిన స్టెప్పులతో ఫ్యాన్స్ లో జోష్ నింపుతోంది. రామజోగయ్య శాస్త్రి రాసిన ఈ పాటను మహతి స్వరసాగర్‌, ఎల్‌వీ రేవంత్‌ పాడారు.

భోళా శంకర్‌ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, క్రియేటివ్‌ కమర్షియల్స్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ మూవీకి మహతి స్వరసాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మురళీ శర్మ, రఘుబాబు, రావు రమేశ్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, పీ రవి శంకర్‌, ప్రగతి, శ్రీముఖి, బిత్తిరి సత్తి, రష్మీ గౌతమ్‌, ఉత్తేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆగస్టు 11న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్‌ ప్రకటించారు‌. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సోదరిగా కీర్తిసురేశ్‌ నటిస్తోంది.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన భోళా శంకర్‌ లుక్స్‌ సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. మేకర్స్‌ భోళా మ్యూజికల్‌ మేనియా త్వరలోనే షురూ కానుందంటూ ఇటీవలే న్యూస్ కూడా షేర్ చేశారు. రానున్న రోజుల్లో మిగిలిన సాంగ్స్‌ అప్‌డేట్ కూడా రాబోతుండటంతో.. ఆ పాటల గురించి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు. భోళాశంకర్‌ జూన్‌ చివరి నాటికి షూటింగ్ పూర్తి కానుంది. అనంతరం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు షురూ చేయనున్నారు.

భోళామేనియా లిరికల్‌ సాంగ్‌..

Dream come true 😭❤️

Here’s the 1st song from #BholaaShankar 🙏🏻

Hope you guys like it #BholaaMania Lyrical out💥

– https://t.co/zRPPGzPelT

Megastar @KChiruTweets in @MeherRamesh‘s Mass Look🔥@AnilSunkara1 @dudlyraj @ramjowrites @Sekharmasteroff @AKentsOfficial @adityamusic pic.twitter.com/ja5IoRm6rD

— Mahati Swara Sagar (@SagarMahati) June 4, 2023