June 21, 2022 / 03:21 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) స్టార్ హీరో చిరంజీవి (Chiranjeevi) న‌టిస్తున్న కొత్త సినిమాల్లో ఒక‌టి భోళా శంక‌ర్ (Bhola Shankar). మెహ‌ర్ ర‌మేశ్ (Meher Ramesh) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం వేదాళ‌మ్ కు రీమేక్ అని తెలిసిందే. చాలా రోజుల త‌ర్వాత ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన క్రేజీ అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. భోళాశంక‌ర్ కొత్త షెడ్యూల్ ఇవాళ హైద‌రాబాద్‌లో షురూ అయింది. రామ్‌-ల‌క్ష్మ‌ణ్ నేతృత్వంలో తెర‌కెక్కించే ఫైట్ సీన్‌ కోసం భారీ సెట్స్ వేశారు మేక‌ర్స్.

ఈ సెట్‌లోనే కొన్ని రోజులపాటు షూటింగ్ జ‌రుగ‌నుంది. లొకేష‌న్‌లో ఫైట్ మాస్ట‌ర్స్ రామ్‌-ల‌క్ష్మ‌ణ్ అండ్ టీంతో మెహ‌ర్ ర‌మేశ్ చ‌ర్చిస్తున్న ఫొటోలు ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సోద‌రి పాత్ర‌లో కీర్తిసురేశ్ న‌టిస్తోంది. టాలీవుడ్ మిల్కీ బ్యూటీ త‌మ‌న్నా (Tamannah) ఫీమేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది. త‌మన్నా సైరా ప్రాజెక్టు త‌ర్వాత చిరుతో చేస్తున్న రెండో సినిమా ఇది.

చిరంజీవి మ‌రోవైపు మోహ‌న్ రాజా డైరెక్ష‌న్‌లో (Godfather) కూడా చేస్తుండ‌గా..షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉంది. దీంతోపాటు బాబీతో చేయ‌బోయే ప్రాజెక్టును కూడా సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్లేందుకు స‌న్నాహాలు చేస్తున్న‌ట్టు ఇప్ప‌టికే వార్త‌లు రాగా..కొత్త అప్‌డేట్ ఎప్పుడొస్తుందోన‌ని ఎక్జ‌యిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు మెగా ఫ్యాన్స్. భోళా శంక‌ర్ మెగా స్టైలిష్ యాక్ష‌న్ సీక్వెన్స్ షూటింగ్ రేప‌టి నుంచి మొద‌లు అంటూ మేక‌ర్స్ షేర్చేసిన ఫొటోలు ఇపుడు నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

The MASSive Combo of Mega🌟@KChiruTweets,@MeherRamesh & Ram-Lakshman masters are set for a Stylish Action sequence 💥💥#BholaaShankar shoot resumes from tomorrow with a Mega Massive Action Episode in a Huge Setup 👊🏾🔥@AnilSunkara1 @dudlyraj @prakash3933 @AKentsOfficial pic.twitter.com/TFWNJG1WeT

— BholāShankar (@BholaaShankar) June 20, 2022