Bhola Shankar | భోళా శంకర్ నుంచి భోళా మేనియా సాంగ్ ప్రోమో

June 2, 2023 / 05:42 PM IST

Bhola Shankar | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో చిరంజీవి (Chiranjeevi) టైటిల్‌ రోల్ పోషిస్తున్న సినిమా భోళా శంకర్ (Bhola Shankar). వేదాళ‌మ్ రీమేక్‌గా మెహర్‌ రమేశ్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతుంది. ఈ మూవీలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ సాంగ్‌ భోళా మ్యూజికల్‌ మేనియా (BholaaMania) ప్రోమోను విడుదల చేశారు. అభిమానుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా చిరంజీవి భోళాశంకర్ పాటలుండబోతున్నాయని తాజా ట్యూన్‌తో తెలిసిపోతుంది. ప్రేక్షకులకు ఫ్రెష్‌ ఫీల్ అందించేలా మహతి స్వరసాగర్ సంగీతం ఉండబోతున్నట్టు ప్రోమో ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సోదరి పాత్రలో కీర్తిసురేశ్‌ నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన భోళా శంకర్‌ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాయి. భోళా మేనియా ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను జూన్‌ 4న విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రోమోతో ప్రకటించారు మేకర్స్‌‌. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం జూన్‌ చివరి నాటికి భోళాశంకర్ షూటింగ్ పూర్తి కానుంది. అనంతరం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు మొదలు పెట్టనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, క్రియేటివ్‌ కమర్షియల్స్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

భోళా శంకర్‌లో మురళీ శర్మ, రఘుబాబు, రావు రమేశ్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, పీ రవి శంకర్‌, ప్రగతి, శ్రీముఖి, బిత్తిరి సత్తి, రష్మీ గౌతమ్‌, ఉత్తేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆగస్టు 11న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

భోళా మేనియా సాంగ్ ప్రోమో

The #BholaaMania Begins with the Mega Grace of Mega🌟@KChiruTweets in @MeherRamesh‘s Stylish Mass Presentation 🔥

Song Promo is out now❤️‍🔥

– https://t.co/sfCbiSWpSl

Full Lyrical on June 4th💥@SagarMahati thumping musical🥁#BholaaShankar 🔱@AnilSunkara1 @dudlyraj… pic.twitter.com/mqm4AZHwqw

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) June 2, 2023