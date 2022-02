February 21, 2022 / 12:26 PM IST

Bheemla Nayak | అగ్ర హీరో పవన్‌కళ్యాణ్‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘భీమ్లా నాయక్‌’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక వాయిదా ప‌డింది. ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి మేక‌పాటి గౌతమ్ రెడ్డి మృతి నేప‌థ్యంలో సోమ‌వారం సాయంత్రం జ‌ర‌గాల్సిన‌ భీమ్లా నాయ‌క్ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్ష‌న్‌ను వాయిదా వేస్తున్న‌ట్లు ఆ సినిమా ద‌ర్శ‌క‌, నిర్మాతలు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ నెల 21న హైద‌రాబాద్ యూసుఫ్‌గూడ‌లోని పోలీసు గ్రౌండ్స్‌లో భీమ్లా నాయ‌క్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వ‌హించాల‌ని రెండు రోజుల క్రితం నిర్ణ‌యించిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ పతాకంపై సూర్యదేవర నాగవంశీ ‘భీమ్లానాయక్‌’ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. స్క్రీన్‌ప్లే,మాటలు త్రివిక్రమ్‌ అందిస్తుండగా..సాగర్‌ కె చంద్ర దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో రానా మరో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. హీరోయిన్లుగా నిత్యామీనన్, సంయుక్తా మీనన్ లు నటించారు. ఈ నెల 25న ఈ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నది.

Our deepest condolences to the family & friends of AP Minister Mekapati Goutham Reddy garu on his sudden demise. As a mark of respect, the pre-release event of #BheemlaNayak won't be happening today!

