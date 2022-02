February 25, 2022 / 03:31 PM IST

ఆలోచింప‌జేసే ట్వీట్ చేయాల‌న్నా, కాంట్ర‌వ‌ర్సియ‌ల్ ట్వీట్ చేయాల‌న్నా రాంగోపాల్ వ‌ర్మ (RGV) తర్వాతే ఎవ‌రైనా. ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్స్ తో ఎప్పుడూ వార్త‌ల్లో నిలిచే వ‌ర్మ ఈ సారి కూడా ఓ ట్వీట్ చేశాడు. ఇంత‌కీ దేని గురించి ట్వీట్ చేశాడ‌నే క‌దా మీ డౌటు. ప‌వ‌ర్ స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ (Pawan Kalyan) న‌టించిన భీమ్లా నాయ‌క్ (Bheemla Nayak) పై ట్వీట్ చేశాడు. గ‌తంలో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌పై ఓ రేంజ్‌లో సెటైరిక‌ల్ కామెంట్స్ చేసి వార్త‌ల్లో నిలిచిన ఈ సారి మాత్రం పాజిటివ్ గా స్పందించాడు. భీమ్లా నాయ‌క్ పై వ‌ర్మ ప్ర‌శంస‌ల జ‌ల్లు కురిపించాడు.

భీమ్లా నాయ‌క్ ఓ పెను తుపాను..ప‌వ‌న్ ఒక సునామి అంటూ ఈ సినిమాను, ప‌వ‌న్‌ను ఆకాశానికెత్తేశాడు వ‌ర్మ‌. అంతేకాదు రానా ద‌గ్గు బాటి పోటాపోటీగా న‌టించాడు..మొత్తానికి భీమ్లా నాయ‌క్ ఓ భూకంపం అంటూ ట్వీట్ చేశాడు. నేను ప‌దే ప‌దే చెప్పిన‌ట్టుగా భీమ్లా నాయ‌క్‌ను హిందీలో కూడా రిలీజ్ చేస్తే బాగుండేది. హిందీలో కూడా సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేసి ఉండేది అంటూ ఆర్జీవీ చేసిన ట్వీట్స్ ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్నాయి.

Like I was repeatedly telling I so wish they released #BheemlaNayak in Hindi too ..It would have created an SENSATION

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 25, 2022