The Door | మహాత్మ హీరోయిన్ పాన్ ఇండియా సినిమా ది డోర్.. సస్పెన్స్ గా ఫస్ట్‌ లుక్‌

June 6, 2023 / 04:46 PM IST

The Door | ఒంటరి సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హాయ్ చెప్పింది మలయాళ భామ భావన (Bhavana). ఆ తర్వాత శ్రీకాంత్‌-కృష్ణవంశీ కాంబోలో తెరకెక్కిన మహాత్మ సినిమాతో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించి.. మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. నితిన్‌తో హీరో చిత్రంలో మెరిసిన ఈ భామ చివరగా రవితేజ నటించిన నిప్పులో అతిథి పాత్రలో కనిపించింది. ఈ బ్యూటీ దశాబ్దకాలం తర్వాత మళ్లీ తెలుగు ఆడియెన్స్ ను పలుకరించబోతుంది. అయితే ఈ సారి మాత్రం పాన్ ఇండియా మార్కెట్‌పై కన్నేసింది భావన. ఈ కేరళ భామ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ది డోర్ (The Door)‌.

డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ జైదేవ్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను నేడు భావన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. డోర్‌ ముందు కొంచెం అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తుండగా.. డోర్‌లో నుంచి రక్తంతో ఉన్న చేతులు బయటకు రావడం చూడొచ్చు. మొత్తానికి భావన ఈ సారి మాత్రం సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఆడియెన్స్ ను ఎంటర్‌టైన్‌ చేయబోతున్నట్టు తాజా లుక్‌తో అర్థమవుతోంది. హార్రర్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది.

గణేశ్ వెంకట్రామన్‌, జయప్రకాశ్‌, నంధు, శ్రీరంజిని కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. Junedreams Studio బ్యానర్‌పై నవీన్‌ రాజన్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. మలయాళంతోపాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది. వరుణ్‌ ఉన్ని ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ది డోర్ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌..

First Look Poster of #Bhavana’s #THEDOOR 🚪#HBDBhavana

Eagerly waiting for this project as @talk2ganesh mentioned about this film during #Varisu promotions.

Wishing the entire team for success ❤️ pic.twitter.com/8n2in4tr9H

— KARTHIK DP (@dp_karthik) June 6, 2023