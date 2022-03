March 1, 2022 / 04:29 PM IST

Bhavadeeyudu Bhagatsingh | ప‌వ‌ర్ స్టార్ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ ప్ర‌స్తుతం ‘భీమ్లానాయ‌క్’ విజ‌యంతో ఫుల్ జోష్ మీదున్నాడు. గ‌త శుక్ర‌వారం విడుద‌లైన ఈ చిత్రం 3రోజుల్లోనే 100 కోట్ల గ్రాస్ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించి రికార్డ్ సృష్టించింది. ప్ర‌స్తుతం ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ చేతిలో మూడు సినిమాలున్నాయి. అందులో క్రిష్ జాగ‌ర్ల‌మూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ‘హ‌రి హ‌ర వీర మల్లు’ ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్‌ను చివ‌రి ద‌శ‌లో ఉంది. దీని త‌ర్వాత హ‌రిష్ శంకర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘భ‌వ‌దీయుడు భ‌గ‌త్‌సింగ్’ సినిమా ప‌ట్టాలెక్క‌నుంది.

మైత్రి మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై న‌వీన్ ఎర్నేని, వై ర‌విశంక‌ర్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో పూజాహెగ్డే హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. మ‌హాశివ‌రాత్రి సంద‌ర్భంగా ఈ చిత్ర మేక‌ర్స్ విషెస్‌ను తెలుపుతూ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్, హరీష్ శంక‌ర్, న‌వీన్ ఎర్నేని క‌లిసి ఉన్న ఫోటోను సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అయింది. హరీష్ శంక‌ర్-ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ కాంబోలో వ‌చ్చిన ‘గ‌బ్బ‌ర్ సింగ్’ బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర క‌లెక్ష‌న్ల సునామీని సృష్టించింది. ఇక మ‌రోసారి వీళ్ల కాంబో సెట్ అవడంతో ప్రేక్ష‌కుల‌లో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు న‌మోద‌య్యాయి.

May the Supreme One bless us all!

Wish you all a Happy Maha ShivaRatri ♥️

– Team #BhavadeeyuduBhagatSingh@PawanKalyan @harish2you @ThisIsDSP @DoP_Bose @venupro pic.twitter.com/YRTwLQNiAS

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) March 1, 2022