June 11, 2024 / 04:30 PM IST

Bhagyashri Borse | రవితేజ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న మిస్టర్ బచ్చన్‌ సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది భాగ్యశ్రీ బోర్సే (Bhagyashri Borse). హరీష్‌ శంకర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. కాగా ఈ సినిమా సెట్స్‌పై ఉండగానే భాగ్యశ్రీ బోర్సే మరో సినిమాకు సంతకం చేసిందన్న వార్త ఒకటి నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. పాపులర్ యాక్టర్ దుల్కర్ సల్మాన్‌ డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ రవి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. సుధాకర్ చెరుకూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

యూఎస్‌ఏ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే ప్రేమ కథ నేపథ్యంలో రాబోతుంది. ఇక ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సేను ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌కోసం ఫైనల్ చేశారన్న వార్త ఇప్పుడు ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. భాగ్యశ్రీ బోర్సే మొదటి సినిమా విడుదల కాకముందే మరో సినిమాను లైన్‌లో పెట్టి టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోందంటున్నారు సినీ జనాలు. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఈ ఏడాది చివరలో తాజా ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్‌ షురూ కానుంది. దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ సినిమాలంటే దాదాపు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదలవుతాయని తెలిసిందే. ఈ మూవీ కూడా పాన్ ఇండియా ఫీల్‌ గుడ్‌ స్టోరీతో సాగుతుందని ఇన్‌సైడ్ టాక్‌.

దుల్కర్‌ సల్మాన్ మరోవైపు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో ‘లక్కీ భాస్కర్‌’లో నటిస్తు్న్నాడు. మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్‌ 27న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇటీవలే విడుదల చేసిన లక్కీ భాస్కర్ టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

లక్కీ భాస్కర్‌ టీజర్‌..

లక్కీ భాస్కర్‌ షూటింగ్ విజువల్స్‌..

#LuckyBaskhar shooting is going on at Perupalem Beach, Mogaltur.

మీనాక్షి చౌదరి ‘లక్కీ భాస్కర్’ లుక్‌..

Team #LuckyBaskhar wishes a very Happy Birthday to their leading lady Sumathi. #MeenakshiChaudhary from #DulquerSalmaan‘s Next#HBDMeenakshi @Meenakshiioffl pic.twitter.com/7FLou9hyDc

— Suresh PRO (@SureshPRO_) March 5, 2024