October 8, 2023 / 11:14 AM IST

Bhagavanth Kesari | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం భగవంత్ కేసరి (Bhagavanth Kesari). ఎన్‌బీకే 108గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌తో పాటు టీజ‌ర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తూ.. ఫ్యాన్స్ లో జోష్‌ నింపుతున్నాయి. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను అక్టోబర్ 8న ట్రైలర్‌ లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ టైమ్ కూడా ఫిక్స్ చేశారు మేక‌ర్స్. ఈ ట్రైల‌ర్‌ను రాత్రి 8:16 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించారు. మ‌రోవైపు ఈ ట్రైల‌ర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను హన్మకొండలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్‌ అండ్ సైన్స్‌ కాలేజీలో నిర్వహించనున్నట్టు తెలిపారు.

The Day is here🤘#BhagavanthKesari Trailer out Today @ 8:16 PM🔥

Launch Event begins from 5PM onwards⏳

IN CINEMAS OCT 19th💥#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @rampalarjun @MusicThaman @Shine_Screens @sahugarapati7 @harish_peddi @YoursSKrishna… pic.twitter.com/StmO8Xk14P

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) October 8, 2023