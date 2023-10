October 8, 2023 / 04:18 PM IST

Bhagavanth Kesari | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం భగవంత్ కేసరి (Bhagavanth Kesari). ఎన్‌బీకే 108గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. అక్టోబ‌ర్ 19న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌తో పాటు టీజ‌ర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తూ.. ఫ్యాన్స్ లో జోష్ నింపుతున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌కు సంబంధించి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను హన్మకొండలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్‌ అండ్ సైన్స్‌ కాలేజీలో నిర్వహించనున్నట్టు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే ఈ ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌కు వాల్తేరు వీరయ్య ఫేమ్ K. S. రవీంద్ర (అలియాస్ బాబీ కొల్లి), వీర సింహా రెడ్డి ఫేమ్ గోపీచంద్ మలినేని (Gopichand Malineni)లు స్పెషల్ గెస్ట్‌లుగా వ‌స్తున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను రాత్రి 8:16 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో కాజల్ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) ఫీమేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో చేస్తుండ‌గా.. పెళ్లి సందడి ఫేం శ్రీలీల (Sreeleela) కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. షైన్‌ స్క్రీన్స్‌ పతాకంపై సాహు గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ న‌టుడు అర్జున్‌ రాంపాల్‌తో పాటు తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కెమెరా: సి.రాంప్రసాద్‌, సంగీతం: తమన్‌, ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌: రాజీవ్‌.

#NBK109 Director @dirbobby garu will grace the MASSIVE Trailer Launch of #BhagavanthKesari as Special Guest❤️‍🔥 – https://t.co/k7cPMlyqkT

Blockbuster #VeeraSimhaReddy Director @megopichand garu will be gracing the Trailer Launch Event as a Special Guest❤️‍🔥#BhagavanthKesari Trailer at 8:16 PM 💥

– https://t.co/k7cPMlyqkT

IN CINEMAS OCT 19th🔥#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14… pic.twitter.com/uW40W03nfd

— Shine Screens (@Shine_Screens) October 8, 2023