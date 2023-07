July 24, 2023 / 04:02 PM IST

న్యూఢిల్లీ: హాలీవుడ్ చిత్రం ఓపెన్‌హైమ‌ర్(Oppenheimer) ఇప్పుడు ఇండియాలో బాక్సాఫీసు రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. మేటి డైరెక్ట‌ర్ క్రిస్టోఫ‌ర్ నోల‌న్ ఆ చిత్రాన్ని తీశారు. అయితే ఆ ఫిల్మ్‌లో ఓ సంద‌ర్భంలో హీరో కొట్టిన డైలాగ్ ఇప్పుడు వివాదాస్ప‌దంగా మారింది. శృంగార స‌న్నివేశ స‌మ‌యంలో భ‌గ‌వ‌ద్గీత శ్లోకాన్ని వాడ‌డం ప‌ట్ల విమ‌ర్శ‌లు వ‌స్తున్నాయి. అటామ్ బాంబు క‌నుగొన్న శాస్త్ర‌వేత్త జీవిత క‌థ ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తీశారు. దీంట్లో న‌టుడు సిలియ‌న్ మ‌ర్ఫీ కీల‌క‌పాత్ర పోషించారు. అయితే హీరోయిన్‌తో ఉన్న శృంగార స‌న్నివేశ స‌మ‌యంలో.. హీరో భ‌గ‌వద్గీత శ్లోకాన్ని చెబుతాడు. ఆ సీన్‌పై భిన్న అభిప్రాయాలు వ్య‌క్తం అవుతున్నాయి. కొంద‌రు ఆ సీన్‌ను తొల‌గించాల‌ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బాయ్‌కాట్ ఓపెన్‌హైమ‌ర్‌, రెస్పెక్ట్ హిందూక‌ల్చ‌ర్ అన్న హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతున్నాయి.

కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ స‌మాచార క‌మీష‌న‌ర్ ఉద‌య్ మ‌హూర్క‌ర్ ఆ స‌న్నివేశంపై అభ్యంత‌రం వ్య‌క్తం చేశారు. ఆ సీన్‌ను తొల‌గించాల‌ని ఆయ‌న డిమాండ్ చేశారు. ద‌ర్శ‌కుడు నోల‌న్‌కు లేఖ కూడా రాశారు. ఇది హిందూ మ‌తంపై దాడి అని త‌న లేఖ‌లో మ‌హూర్క‌ర్ ఆరోపించారు. ఆ శృంగార సీన్‌లో ఎందుకు గీతా శ్లోకాన్ని వాడారో అర్థం కావ‌డం లేద‌ని ఆయ‌న పేర్కొన్నారు. సీబీఎఫ్‌సీ ఎలా ఆ సీన్‌ను ఓకే చెప్పింద‌ని ఆయ‌న ప్ర‌శ్నించారు.

ఓపెన్‌హైమ‌ర్‌ను బ్యాన్ చేయాల‌ని ట్విట్ట‌ర్‌లో నెటిజ‌న్లు హోరెత్తిస్తున్నారు. హిందూ మ‌తాన్ని హాలీవుడ్ త‌ప్పుగా చిత్రీక‌రించిందంటున్నారు. ఎంతో ఆధ్మాత్మిక విలువ ఉన్న ఆ శ్లోకాల్ని.. ఆ సీన్‌లో వాడ‌డం స‌రికాదు అన్న అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హిందూ మ‌త విశ్వాస‌ల్ని నీరుగార్చే రీతిలో ఆ సీన్ ఉంద‌ని కొంద‌రు అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు.

అటామిక్ బాంబు పితామ‌హుడిగా జే రాబ‌ర్ట్ ఓపెన్‌హైమ‌ర్‌ను గుర్తిస్తారు. అయితే ఆయ‌న జీవిత క‌థ‌ను ప్ర‌ఖ్యాత డైరెక్ట‌ర్ నోల‌న్ తీశారు. ఓపెన్‌హైమ‌ర్‌కు భ‌గ‌వ‌ద్గీత‌కు ప్ర‌త్యేక అనుబంధం ఉంద‌న్న విష‌యాన్ని చెప్పేందుకు ఆ సీన్ తీసిన‌ట్లు నిర్మాత‌లు చెబుతున్నారు. ఓపెన్‌హైమ‌ర్ సంస్కృత భాష‌ను నేర్చుకుని, గీతా శ్లోకాల‌ను పఠించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. అణ్వాయుధం విస్పోట‌న స‌మ‌యంలో ఆ శాస్త్ర‌వేత్త గీతా శ్లోకాన్ని పేర్కొన్న‌ట్లు చెబుతున్నారు.

