Nenu Student Sir | బెల్లంకొండ గణేశ్‌ నేను స్టూడెంట్‌ సర్ మేకింగ్ వీడియో

June 1, 2023 / 06:57 PM IST

Nenu Student Sir | టాలీవుడ్ యువ హీరో బెల్లంకొండ గణేశ్‌ (Bellamkonda Ganesh) నటిస్తున్న తాజా మూవీ ‘నేను స్టూడెంట్‌ సర్‌’ (Nenu Student Sir). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి రాఖీ ఉప్పలపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్టులో అలనాటి అందాల తార భాగ్య శ్రీ కూతురు అవంతిక దస్సానీ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన మాయే మాయే, 24/7 ఒకటే ధ్యాస, రన్‌ రన్‌ అంటూ సాగే ర్యాప్‌ లిరికల్ వీడియో సాంగ్స్ కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

తాజాగా ఈ మూవీ మేకింగ్ వీడియోను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. హీరో గణేశ్‌ అండ్‌ చిత్రయూనిట్‌ ఈ సినిమా కోసం ఎలా కష్టపడిందో తెలియాలంటే మేకింగ్ వీడియోపై ఓ లుక్కేయాల్సిందే. ఈ చిత్రం బెస్ట్ థ్రియాట్రికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇవ్వబోతుందని మేకింగ్ వీడియోతో అర్థమవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని జూన్‌ 2న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. నేను స్టూడెంట్‌ సర్‌లో అర్జున్‌ వాసుదేవన్‌ అనే పోలీసాఫీసర్‌ పాత్రలో సముద్రఖని నటిస్తున్నాడు. టాలెంటెడ్ యాక్టర్ సునీల్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, చరణ్‌ దీప్‌, ఆటో రాంప్రసాద్, ప్రమోదిని ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని ఎస్వీ2 ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై నాంది ఫేం సతీశ్‌ కుమార్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి మహతి స్వరసాగర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. నేను స్టూడెంట్‌ సర్‌ రాఖీ ఉప్పలపాటికి దర్శకుడిగా మొదటి సినిమా. ఈ చిత్రానికి కృష్ణ చైతన్య కథనందించాడు. అనిత్‌ మదాడి డైరెక్టర్‌ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీ.

మేకింగ్ వీడియో..

Blood, Sweat & Hardwork that all went to give you a Thrilling Theatrical Experience! 💥

Here’s #NenuStudentSir! Making Video! 🔥

