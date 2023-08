Bedurulanka 2012 | కార్తికేయ బెదురులంక 2012 స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోలు.. వివరాలివే

August 23, 2023 / 09:00 PM IST

Bedurulanka 2012 | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం కార్తికేయ (Kartikeya) హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012). క్లాక్స్ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ మూవీలో డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ ప్రాజెక్ట్‌ నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌, ట్రైలర్‌ క్యూరియాసిటీతోపాటు సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి. బెదురులంక 2012 చిత్రాన్ని ఆగస్టు 25న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో కార్తికేయ టీం ప్రమోషనల్‌ టూర్‌లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది.

కాగా ఈ చిత్రాన్ని తెలంగాణ, ఏపీలో స్పెషల్ ప్రీమియర్ వేయబోతున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. హైదరాబాద్‌, వైజాగ్, కాకినాడ, గుంటూరు, విజయవాడతోపాటు పలు పట్టణాల్లో ఐదు పెయిడ్‌ షోలు వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే కార్తికేయ టీం ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా బెదురులంక 2012 టీం తాడేపల్లి గూడెం, నరసాపూర్‌, తణుకు, భీమవరంలో సందడి చేసింది. మూవీ లవర్స్‌, స్టూడెంట్స్‌తో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడంతోపాటు.. వారితో కలిసి ఆడిపాడిన వీడియో నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది.

2012లో యుగాంతం కాన్సెప్ట్‌తో విలేజ్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రంలో అజయ్‌ ఘోష్‌, సత్య, రాజ్‌ కుమార్‌ కసిరెడ్డి, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, ఆటో రాంప్రసాద్‌, గోపరాజు రమణ, ఎల్బీ శ్రీరామ్‌, సురభి ప్రభావతి, కట్టయ్య, దివ్య నార్ని కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌, సంగీతం అందిస్తున్నాడు. లౌక్య ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పనేని (బెన్నీ) ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

Witness the hoax, a day in advance! 😍😍 Book your tickets for the premiere show of #Bedurulanka2012 , right away!

కార్తికేయ, నేహాశెట్టి ప్రమోషనల్‌ టూర్‌..

Only Love from all over for team #Bedurulanka2012 ❤️

Witness the dramedy entertainer of the season in the theatres in 12 days!! 🎲#Bedurulanka2012onAUG25 🌊@ActorKartikeya @iamnehashetty @yesclax @Benny_Muppaneni #Manisharma @Loukyaoffl @SonyMusicSouth pic.twitter.com/5LtaJsPAXG

