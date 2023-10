October 10, 2023 / 08:30 PM IST

Bhagavanth Kesari | నందమూరి బాలకృష్ణ (Nandamuri Balakrishna ), ఎస్ థమన్ (Thaman) కాంబినేషన్‌లో సినిమా వస్తుందంటే గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ ఉండటమే కాదు.. అదిరిపోయే ఆల్బమ్‌ కూడా ఉంటుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వచ్చిన అఖండ, వీరసింహారెడ్డి చిత్రాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల సునామి సృష్టించాయి. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు మరోసారి భగవంత్‌ కేసరి (Bhagavanth Kesari)తో బాక్సాఫీస్‌పై దండయాత్ర చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారని తెలిసిందే. ఈ చిత్రం అక్టోబర్‌ 19న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతుండగా.. బాలకృష్ణ, ఇవాళ థమన్ స్టూడియోకు వెళ్లాడు. బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌లో ఓ వైపు సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి, మరోవైపు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఫొటోలు కనిపిస్తున్నాయి. బాలయ్యతో ఆప్యాయంగా దిగిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ.. జై బాలయ్య హ్యాష్ ట్యాగ్‌ను జోడించాడు. ఇప్పుడీ ఫొటో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలకృష్ణ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు.

ఈ సారి పక్కా తెలంగాణ యాస, భాషలో మాస్ అవతారాన్ని చూపించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు బాలకృష్ణ. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టీజర్‌, ట్రైలర్‌లో అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పిస్తోంది. ఈ సారి తెలంగాణ ఫ్లేవర్‌లో డైలాగ్స్ చెబుతూ నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాడు బాలయ్య. అక్టోబర్‌ 18న యూఎస్‌ఏలో గ్రాండ్‌గా ప్రీమియర్స్ వేయబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఓవర్సీస్‌లో పాపులర్ లీడింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ హౌజ్‌ సరిగమ సినిమాస్ విడుదల చేయనుంది. ఈ చిత్రాన్ని షైన్‌ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హ‌రీష్ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు.

భగవంత్‌ కేసరి ట్రైలర్‌..

ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ స్టిల్స్‌..

A Vision in Glamour 🤩@MsKajalAggarwal shines like a dazzling jewel at the #BhagavanthKesari Grand Trailer Launch Event ❤️‍🔥🌞

IN CINEMAS OCT 19th💥#NBKLikeNeverBefore#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @sreeleela14 @rampalarjun @MusicThaman @sahugarapati7 @harish_peddi… pic.twitter.com/Cg767a4bDG

— Shine Screens (@Shine_Screens) October 8, 2023

ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా లిరికల్ సాంగ్..

గణేశ్ ఆంథెమ్‌..

Glad to be joining forces with the most successful @sarigamacinemas to bring our most prestigious film #BhagavanthKesari to the overseas audience ❤️‍🔥

భగవంత్‌ కేసరి టీజర్‌..

భగవంత్‌ కేసరితో అర్జున్‌ రాంపాల్‌..

It’s a wrap for me on my film #bhagwantkesari I was so nervous when I came here to shoot my first Telugu film. I can confidently say now have had an absolute blast filming it. All this would not have been possible without the energy of my big brother #balakrishna thank you bro… pic.twitter.com/urHmQeQ070

— arjun rampal (@rampalarjun) August 14, 2023