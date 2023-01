January 9, 2023 / 03:44 PM IST

నాది ఫ్యాక్షన్‌ కాదు.. సీమ మీద ఎఫెక్షన్‌..వీరసింహారెడ్డి పుట్టింది పులిచెర్ల.. చదివింది అనంతపురం.. రూలింగ్ కర్నూల్‌ అంటూ వీరసింహారెడ్డి (Veera Simha Reddy) చిత్రంలో రాయలసీమ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో బాలకృష్ణ (Balakrishna) చెబుతున్న డైలాగ్స్ ఇప్పటికే ట్రెండింగ్‌ అవుతున్నాయి. గూస్‌ బంప్స్ తెప్పించే ఈ డైలాగ్స్‌ ను ఫుల్‌ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్. కాగా నందమూరి అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వీరసింహారెడ్డి మూవీ సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంది.

ఈ చిత్రానికి సెన్సార్‌ బోర్డు క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ విషయాన్ని అధికారిక ట్విటర్ ఖాతాలో షేర్ చేస్తూ కొత్త పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని స్టార్ గోపీచంద్ మ‌లినేని (Gopichand Malineni) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. విలన్‌ పాత్రలో కన్నడ యాక్టర్ దునియా విజయ్ నటిస్తున్నాడు. ముసలి మడుగు ప్రతాప్‌ రెడ్డిగా దునియా విజయ్ కనిపించబోతున్నాడు. భారీ బడ్జెట్‌తో వస్తున్న ఈ మూవీలో శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌, హనీ రోజ్‌, పీ రవిశంకర్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వీరసింహారెడ్డిలో చంద్రికా రవి మా బావ మనోభావాలు స్పెషల్ సాంగ్‌లో మెరవనుంది. వీరసింహారెడ్డి జనవరి 12న థియేటర్లలో సంక్రాంతి కానుకగా సందడి చేయనున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన వీరసింహారెడ్డి గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌, ట్రైలర్‌, సాంగ్స్‌కు అద్బుతమైన స్పందన వస్తోంది. బాలకృష్ణ అభిమానులకు కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్‌ ఈ చిత్రంలో ఉండబోతున్నాయని ట్రైలర్‌ తో అర్థమవుతోంది.

It's U/A for #VeeraSimhaReddy💥💥

All set to Roar in Theatres from Jan 12 🔥🔥🔥#VeeraSimhaReddyOnJan12th

Natasimham #NandamuriBalakrishna @megopichand @shrutihaasan @varusarath5 @ramjowrites @MusicThaman @RishiPunjabi5 @SonyMusicSouth pic.twitter.com/6OnXQvYcTR

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 9, 2023