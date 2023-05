May 18, 2023 / 05:32 PM IST

Balagam Movie First Time TRP | ఈ మధ్య కాలంలో ఇండస్ట్రీలో కంటెంట్‌ సినిమాల హవా నడుస్తుంది. చిన్న సినిమానా, పెద్ద సినిమానా అని తేడా లేకుండా కంటెంట్‌ ఉంటే చాలు బ్లాక్ బస్టర్‌ విజయాలు సాధిస్తున్నాయి. మొన్నటి వరకు కమర్షియల్‌ కోణంలో సినిమాలు చూసే ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు కంటెంట్ సినిమాలను కోరుకుంటున్నారు. కథ గొప్పగా ఉండి ప్రేక్షకుడిని కాస్త ఎంటర్‌టైన్‌ చేసే విధంగా ఉంటే సరే, ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కోట్లు కొల్లగొడుతుంది. ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో రిలీజైన బలగం సినిమా కూడా ఇదే విధంగా కోట్లు కొల్లగొట్టింది.

కేవలం రెండు కోట్లతో నిర్మితమైన ఈ సినిమా దాదాపు రూ.25 కోట్ల వరకు వసూళ్లు సాధించింది. ప్రముఖ కమెడియన్‌ వేణు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా తొలిరోజు నుంచి కాసుల వర్షం కురిపించింది. తెలంగాణ సంస్కృతి, పల్లెటూరి పచ్చదనాన్ని, మానవ బంధాల పరిమళాన్ని వెండి తెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన తీరుకు వేణుపై ప్రేక్షకులు ప్రశంసల వర్షం కురింపించారు. ఇక నెల రోజుల ముందు ఓటీటీలో విడుదలై అక్కడ కూడా విపరీతమైన ఆదరణ దక్కించుకుంది. ముఖ్యంగా పల్లెల్లో స్క్రీన్‌లు వేసుకుని మరీ ఊరంతా కలిసి వీక్షించారు.

ఇక ఇదిలా ఉంటే ఇటీవలే ఈ సినిమా స్టార్‌మా ఛానల్‌లో టెలికాస్ట్‌ అయింది. కాగా బలగం సినిమా టెలివిజన్‌ ప్రీమియర్‌లో రికార్డు టీఆర్‌పీ నమోదు చేసింది. ఈ సినిమా 14.3 టీఆర్‌పీ రేటింగ్‌ను సాధించింది. హైదరాబాద్ సెగ్మెంట్ లోనైతే ఏకంగా 22 రేటింగ్ తో సంచలనం సృష్టించింది. ఈ మధ్య పెద్ద పెద్ద స్టార్‌ హీరోల సినిమాలు సైతం ఈ రేంజ్‌ టీఆర్‌పీని సాధించలేకపోయాయి. అలాంటిది ఒక చిన్న సినిమా ఈ రేంజ్‌లో టీఆర్‌పీని సాధించిందంటే కంటెంట్‌కున్న బలం ఏంటో తెలుస్తుంది.

Recent Highest Television Premiere #Balagam

Balagam achieves an extraordinary milestone with premiere, soaring to a remarkable 14.3 Rating and 22 in the Hyderabad segment !! ❤️#BalagamGoesGlobal @PriyadarshiPN @VenuYeldandi9 @kavyakalyanram @dopvenu @LyricsShyam… pic.twitter.com/1yefublm12

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) May 18, 2023