Thandel | టాలీవుడ్‌ హీరో అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం తండేల్‌ (Thandel). చందూ మొండేటి డైరెక్షన్‌లో రొమాంటిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో NC23గా వస్తోన్న ఈ మూవీలో కోలీవుడ్ భామ సాయిపల్లవి (Sai Pallavi) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. లైట్స్‌ ఆన్‌.. స్టార్ట్‌ కెమెరా.. యాక్షన్‌ అంటూ చైతూ టీం తండేల్‌ షూటింగ్‌ మొదలుపెట్టినట్టు అప్‌డేట్ వచ్చిందని తెలిసిందే. నాగచైతన్య, ఇతర నటీనటులపై వచ్చే సన్నివేశాలను ఈ షెడ్యూల్‌లో చిత్రీకరిస్తున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్.

తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ మూవీలో బలగం హీరో ప్రియదర్శి కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. లేటెస్ట్ టాక్ ప్రకారం ప్రియదర్శి ఇందులో చైతూ స్నేహితుడిగా కనిపించబోతున్నాడట. ప్రియదర్శి షూట్‌లో జాయిన్ అయ్యాడని సమాచారం. కాగా దీనిపై మేకర్స్ అఫీషియల్ అప్‌డేట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన తండేల్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌లో చైతూ మాస్ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులు పండుగ చేసుకునేలా చేస్తున్నాడు. లవ్‌స్టోరీ తర్వాత చైతూ, సాయిపల్లవి కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోతుంది.

శ్రీకాకుళం బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ స్టోరీతో సాగే ఈ మూవీలో సాయిపల్లవి శ్రీకాకుళం యాసలో పక్కా విలేజ్‌ గాళ్‌గా అలరించబోతుంది. 2018లో గుజరాత్‌ జరిగిన వాస్తవ ఘటనల వస్తోన్న ఈ మూవీ చైతూ కెరీర్‌లోనే అత్యధికంగా రూ.70 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్నట్టు టాక్‌. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడు. టాప్‌ బ్యానర్‌ గీతాఆర్ట్స్‌పై అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో బన్నీవాసు నిర్మిస్తున్నారు. సవ్యసాచి, ప్రేమమ్‌ తర్వాత తండేల్‌ చందూమొండేటి-చైతూ నుంచి వస్తున్న మూడో సినిమా.

