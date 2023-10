Back To Back Double Disasters To Kangana Ranaut

Kangana Ranaut | డబుల్ డిజాస్టర్స్.. కంగనా రనౌత్‌కు షాక్ మీద షాక్

October 30, 2023 / 06:23 PM IST

Kangana Ranaut | బాలీవుడ్‌ ‘క్వీన్‌’ కంగనా రనౌత్‌ (Kangana Ranaut)కు సినిమాలు కలిసిరావడం లేదు. ఆమె చేస్తున్న సినిమాలు వరుసగా నిరాశపరుస్తున్నాయి. గత కొన్నాళ్ళుగా ఆమె నటించిన ఒక్క చిత్రం కూడా బాక్సాఫీసు ముందు నిలబడలేకపోయింది. ఇటీవలే చంద్రముఖి 2 చేసింది. డిజాస్టర్ ఫలితం వచ్చింది. చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2) నుంచి తేరుకోకముందే కంగనాకు మరో పరాజయం ఎదురైయింది.

కంగనా ప్రధాన పాత్రలో సర్వేష్‌ మేవారా దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రం ‘తేజస్‌’ (Tejas). భారత వాయుసేన కథా నేపథ్యంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమాకి డిజాస్టర్ ఫలితం వచ్చింది. సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు పెదవి విరిచారు. బేసిగ్గా కంగనా సినిమాకి విమర్శకులు ప్రసంశలు దక్కుంతుటాయి. కానీ తేజస్ విషయానికి వచ్చేసరికి వాళ్ళని కూడా మెప్పించలేకపోయింది.

ఇక కలెక్షన్స్ చూస్తే బడ్జెట్ కి బాక్సాఫీసు నెంబర్స్ కి పొంతన లేదు. రెండో రోజు నుంచే నెంబర్స్ దారుణంగా పడిపొయాయి. ఈ ఏడాది డిజాస్టర్స్ లో తేజస్ కూడా చేరిపోయిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

