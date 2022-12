December 17, 2022 / 02:34 PM IST

Baba Movie Re-Release Collections | సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ చేసిన ప్రయోగాత్మక సినిమాల్లో ‘బాబా’ ఒకటి. ‘నరసింహా’ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ తర్వాత రజనీ మూడేళ్లు గ్యాప్‌ తీసుకుని ఈ చిత్రాన్ని చేశాడు. సురేష్‌ కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2002లో రిలీజై మిక్స్డ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. సూపర్‌ నేచురల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి రజనీకాంత్‌ స్వయంగా కథను కూడా అందించాడు. రజనీకాంత్‌ తరచూ హిమాలయాలకు వెళ్తుంటాడు అనేది తెలిసిందే. దాన్నీ బేస్‌ చేసుకుని రజనీ బాబా కథను రాసుకున్నాడు. రిలీజ్‌ టైమ్‌లో ఈ సినిమా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కింది.

భారీ అంచనాల నడుమ రిలీజైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేక పోయింది. దాంతో బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర బోల్తా కొట్టింది. అయితే ఇటీవలే 20సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా బాబా సినిమాను తమిళంలో రీ-రిలీజ్‌ చేశారు. దాదాపు 300స్ట్రీన్‌లలో ఈ చిత్రాన్ని ప్రదర్శితం చేశారు. కాగా ఈ సినిమా రీ-రిలీజ్‌తో రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది. బాబా మూవీ రీ-రిలీజ్‌లో దాదాపు రూ. 4కోట్లు కలెక్ట్‌ చేసింది. దీన్ని బట్టి రజనీ స్టార్‌డమ్‌ తమిళనాడులో ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుస్తుంది. అయితే ఈ చిత్రాన్ని కేవలం తమిళంలోనే రిలీజ్‌ చేశారు. తెలుగులో విడుదల చేసుంటే మరో కోటీ రూపాయలు సులభంగా వచ్చేవి.

#BabaReRelease grossed around 4Cr world wide in one week! Becoming one of the most Successful Re-releases of the decade!

Did good collection on par with new releases in Tamil Nadu!

— Ramesh Bala (@rameshlaus) December 17, 2022