October 2, 2023 / 10:52 AM IST

Jithender Reddy | ఉయ్యాలా జంపాలా, మజ్ను సినిమాలతో డైరెక్టర్‌గా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు విరించి వర్మ (Virinchi Varma). ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం జితేందర్‌ రెడ్డి (Jithender Reddy). సినిమాలంటే ఎంత క్లీన్‌గా ఉంటాయో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. క్లీన్‌, లవ్ ట్రాక్‌ స్టోరీలతో అందరినీ పలుకరించిన విరించి వర్మ ఏడేండ్ల విరామం తర్వాత యూటర్న్‌ తీసుకొని పొలిటికల్ డ్రామాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తూ.. అందరిలో క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు.

ఇటీవలే టైటిల్‌ రోల్‌లో ఎవరు నటిస్తున్నారనేది సస్పెన్స్‌లో పెడుతూ రిలీజ్ చేసిన సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. జితేందర్‌రెడ్డిగా బాహుబలి, మిర్చి సినిమాల్లో నటించిన రాకేశ్‌ వర్రె (Rakesh Varre) కనిపించబోతున్నాడని వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ముందుగా వచ్చిన వార్తలే నిజమయ్యాయి. జితేందర్‌ రెడ్డి పాత్ర లుక్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. రాకేశ్‌ వర్రె తెల్ల చొక్కా, ఖాకీ ప్యాంట్‌లో చేతిలో తుపాకీ పట్టుకుని సూపర్ స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తూ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు.

తన వద్దకు వచ్చిన జనాల సమస్యలపై జితేందర్‌ రెడ్డి ఆరా తీస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. హీరోగా సూపర్ బ్రేక్ అందుకోవడం ఖాయమని తాజా లుక్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నాడు రాకేశ్‌. ఈ చిత్రాన్నిముడుగంటి క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌పై రవిందర్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి వీఎస్‌ జ్ఞానశేఖర్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ కాగా.. గోపీసుందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. జితేందర్‌ రెడ్డి సినిమా కోసం పనిచేస్తున్న నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై త్వరలో క్లారిటీ రానుంది.

జితేందర్‌రెడ్డిగా రాకేశ్‌ స్టైలిష్‌ లుక్..

జితేందర్‌ రెడ్డి ఫస్ట్‌ లుక్‌..

Looks very exciting and looking forward to see this story!! Wishing all the very best to “Uyyala Jampala” & “Majnu” fame @virinchivarma on his next #JithenderReddy All the very best to our “Baba” @gnanashekarvs @ravinderReddyIN@Muduganti_Offl @GopiSundarOffl 🤗🤗🤗

More details… pic.twitter.com/KlMYgCyryB

— deva katta (@devakatta) September 9, 2023