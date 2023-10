October 2, 2023 / 02:17 PM IST

Shiva karthikeyan | ఈ ఏడాది మహావీరుడు (Maha Veerudu) సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శివకార్తికేయన్‌. ఇక శివకార్తికేయన్ తాజాగా న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘అయలాన్‌’(Ayalaan). (తమిళంలో ‘అయలాన్‌’ అంటే ‘ఏలియన్‌’ అని అర్థం) ఈ సినిమాలో రకుల్ ప్రీత్‌సింగ్ (Rakul Preet Singh) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. ఆర్‌.రవికుమార్ (R. Ravi Kumar) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఏ.ఆర్‌.రెహమాన్ (AR Rahman) ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన అయలాన్ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. శివకార్తికేయన్‌ గగనంలో విహరిస్తుండగా.. అతడితోపాటే ఏలియన్‌ కూడా వెళ్తున్న లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ టీజ‌ర్‌ (Ayalaan Teaser)కు మేక‌ర్స్ ముహూర్తం ఫిక్స్ చేశారు. అయలాన్‌ టీజ‌ర్‌ను అక్టోబ‌ర్ 06న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం తెలిపింది. దీనితో పాటు ఒక ఫొటో కూడా వ‌దిలింది. ఈ ఫొటోలో ఏ.ఆర్‌.రెహమాన్‌తో పాటు శివకార్తికేయన్, రవికుమార్, గ్రహాంతర వాసి టీజర్ కోసం చూస్తున్న‌ట్లు ఉంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫోటో సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అవుతుంది.

The #AyalaanTeaser is almost ready! And our @TheAyalaan approves of it👽

Deploying the teaser on October 6️⃣th. Stay Tuned🔥 #AyalaanTeaserFromOct6 #AyalaanFromPongal #AyalaanFromSankranti@Siva_Kartikeyan @TheAyalaan @arrahman @Ravikumar_Dir @24amstudios @Phantomfxstudio… pic.twitter.com/5tgafBR2kG

— KJR Studios (@kjr_studios) October 2, 2023