October 5, 2023 / 03:59 PM IST

Shiva karthikeyan | మహావీరుడు (Maha Veerudu) సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శివకార్తికేయన్‌. ఇక శివకార్తికేయన్ తాజాగా న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘అయలాన్‌’ (Ayalaan). (తమిళంలో ‘అయలాన్‌’ అంటే ‘ఏలియన్‌’ అని అర్థం) ఈ సినిమాలో రకుల్ ప్రీత్‌సింగ్ (Rakul Preet Singh) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. ఆర్‌.రవికుమార్ (R. Ravi Kumar) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఏ.ఆర్‌.రెహమాన్ (AR Rahman) ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన అయలాన్ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. శివకార్తికేయన్‌ గగనంలో విహరిస్తుండగా.. అతడితోపాటే ఏలియన్‌ కూడా వెళ్తున్న లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే.

అయలాన్‌ టీజ‌ర్‌ను అక్టోబ‌ర్ 06న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. అయితే ఈ టీజ‌ర్‌కు టైం కూడా ఫిక్స్ చేసింది చిత్రబృందం. ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌ను సాయంత్రం 7:08 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. ఇక ఈ సినిమా త‌మిళ టీజ‌ర్‌ SunTV యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో ద్వారా విడుద‌ల చేయ‌నుండ‌గా.. తెలుగు టీజర్‌ను సోనీ మ్యూజిక్ సౌత్(SonyMusicSouth) యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం తెలిపింది.

🔒 07:08 PM tomorrow, it is… #AyalaanTeaser 🤩

The Tamil teaser will be out on the @SunTV YouTube channel & the Telugu teaser will be out on the @SonyMusicSouth YouTube channel.

Set your reminder peeps ⏰#Ayalaan #AyalaanTeaserFromOct6 #AyalaanFromPongal… pic.twitter.com/xYGjZTsEIA

— Ayalaan (@TheAyalaan) October 5, 2023