January 3, 2024 / 12:33 PM IST

Shiva karthikeyan | త‌మిళ‌ స్టార్ హీరో శివ కార్తికేయన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘అయలాన్‌’ (Ayalaan). (తెలుగులో ‘ఏలియన్‌’ అని అర్థం). సైన్స్‌ ఫిక్షన్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో మూవీ రానుండ‌గా.. ఆర్‌.రవికుమార్ (R. Ravi Kumar) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. సంక్రాంతి కానుక‌గా జనవరి 12న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్‌లకు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

అయాల‌న్ ట్రైల‌ర్‌ను జ‌న‌వ‌రి 05న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది. సైన్స్ ఫిక్షన్ జాన‌ర్‌లో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాలో రకుల్ ప్రీత్‌సింగ్ (Rakul Preet Singh) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుండ‌గా.. ఏ.ఆర్‌.రెహమాన్ (AR Rahman) సంగీతం అందిస్తున్నాడు. పొంగళ్‌ 2024 కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్టు మేక‌ర్స్ ప్రకటించారు. ఇషా కొప్పికర్, శరద్‌ కేల్కర్‌, భానుప్రియ, యోగి బాబు, కరుణాకరన్‌, బాల శరవణన్ త‌దిత‌రులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

⚠️⚠️ATTENTION⚠️⚠️

You are about to enter the exhilarating and dangerous world of #Ayalaan👽🛸 #AyalaanTrailer setting off on 5️⃣th January!

Be ready⚡ #AyalaanFromPongal🎇 #AyalaanFromSankranti🎆#Ayalaan @Siva_Kartikeyan @TheAyalaan ‘Chithha’ #Siddharth @arrahman… pic.twitter.com/JIOTnHDfMc

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 3, 2024