Ayalaan | అయలాన్‌, కెప్టెన్ మిల్లర్‌ తెలుగు రిలీజ్ లేనట్టే..!

January 9, 2024 / 03:49 PM IST

Ayalaan | తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటారు శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan), ధనుష్ (Dhanush) . ఈ స్టార్ హీరోలిద్దరూ తమ సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నారని తెలిసిందే. శివ‌కార్తికేయ‌న్ నటిస్తున్న చిత్రం అయలాన్ (Ayalaan‌). ఆర్‌ రవికుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో టాలీవుడ్ భామ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. అయలాన్ చిత్రాన్ని పొంగళ్‌ 2024 కానుకగా జనవరి 12న విడుదల చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే మేకర్స్ ప్రకటించేశారు.

మరోవైపు ధనుష్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం కెప్టెన్ మిల్లర్ (Captain Miller)‌. యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో ప్రియాంకా మోహన్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ రెండు సినిమాలు తెలుగులో కూడా రిలీజ్ కానున్నాయని తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాలు ప్రస్తుతానికి తెలుగులో విడుదల కావడం లేదని ఫిలిం నగర్ సర్కిల్‌ సమాచారం. ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం అయలాన్‌ తెలుగులో జనవరి 12న విడుదల కావడం లేదని నిర్మాత దిల్‌ రాజు ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

మరోవైపు ఇప్పటివరకు కెప్టెన్ మిల్లర్‌ తెలుగు ట్రైలర్‌ కూడా రాకపోవడంతో ప్రస్తుతానికి తెలుగు రిలీజ్‌ లేనట్టేనని స్పష్టమవుతోంది. తాజా టాక్ ప్రకారం వచ్చే నెలలో కానీ ఆ తర్వాత కానీ అయలాన్‌, కెప్టెన్ మిల్లర్‌ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ సినిమాల విడుదలపై మేకర్స్ ఏదైనా అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్‌ ఇస్తే క్లారిటీ వచ్చే అవకాశముంది. ఇప్పటికే కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ ఫస్ట్ సింగిల్ కిల్లర్‌ కిల్లర్‌ (Killer Killer) నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. కెప్టెన్ మిల్లర్‌ Blood Bath (రక్తపాతం) ఆన్ ది వే అంటూ ఇప్పటికే నెట్టింట క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నారు అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌.

విప్లవయోధుడు కెప్టెన్ మిల్లర్‌ స్పూర్తితో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌ కుమార్‌ (Shivarajkumar) మరో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. సత్య జ్యోతి ఫిలిమ్స్‌ తెరకెక్కిస్తున్న కెప్టెన్‌ మిల్లర్ తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ ఆడియో రైట్స్‌ను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్‌ సరిగమ సొంతం చేసుకుంది. పొంగళ్ కానుకగా జనవరి 2024లో రిలీజ్ కానుంది.

కిల్లర్‌ కిల్లర్.. కెప్టెన్ మిల్లర్‌ సాంగ్‌..

కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ టీజర్..

ఓవర్సీస్‌లో రిలీజ్‌ చేస్తుందెవరంటే..?

శివకార్తికేయన్‌ న్యూ లుక్‌..

On this vibrant occasion, project #SK21 celebrates its triumphant finish at Kashmir, we thank our Real Hero’s – Indian Military for guiding us throughout. #75daysofKashmirshoot #SK21FirstScheduleWrap#Ulaganayagan @ikamalhaasan @Siva_Kartikeyan @gvprakash @RKFI @Sai_Pallavi92 pic.twitter.com/3DVQ6sTweh

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) August 31, 2023