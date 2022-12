December 16, 2022 / 12:56 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: అవ‌తార్ సీక్వెల్ మ‌రో విజువ‌ల్ వండ‌ర్. అదో బ్లూ డ్రామా. జేమ్స్ కెమ‌రూన్ క‌న్నా అద్భుతంగా సీక్వెల్స్ తీయ‌గ‌ల ఘ‌నుడు లేడ‌న్న‌ది వాస్త‌వం. ఏలియ‌న్స్‌, ట‌ర్మినేట‌ర్ 2, ఇప్పుడు అవ‌తార్ .. ద వే ఆఫ్ వాట‌ర్.. కెమ‌రూన్ క‌ళాఖండ‌మే. 13 ఏళ్ల త‌ర్వాత వ‌చ్చిన అవ‌తార్ 2 సీక్వెల్ ఓ స్టన్నింగ్ విజువ‌ల్ ట్రీట్‌. అంత‌క‌న్నా ఎక్కువ‌గా ఇదో ఫ్యామిలీ డ్రామా. కుటుంబ‌మే ముఖ్యం అనుకున్న జాక్ స‌ల్లీ త‌న ఫ్యామిలీని ఎలా కాపాడుకున్నాడో సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై చూడాల్సిందే. పండోర గ్ర‌హంపై మ‌ళ్లీ క్వాట్రిచ్(విల‌న్) అటాక్ చేస్తాడు. జాక్‌నే ప‌ర్స‌న‌ల్‌గా టార్గెట్ చేస్తాడు. ఆ దాడి నుంచి త‌న ఫ్యామిలీని కాపాడుకునేందుకు జాక్‌తో పాటు నేత్రీ ఓ సుర‌క్షిత ప్రాంతానికి వెళ్తారు. జాక్ త‌న పిల్ల‌ల్ని ఎలా ర‌క్షించుకున్నాడు.. ఎలా ఆ పిల్ల‌లు త‌మ పేరెంట్స్‌ను కాపాడుకున్నారో .. ఆ క‌ల‌ర్‌ఫుల్ డ్రామాను కెమ‌రూన్ ఆర్టిస్టిక్ ట్యాలెంట్‌తో చూడాల్సిందే.

ఇండియ‌న్ మూవీగోయ‌ర్స్‌కు ఫ్యామిలీ డ్రామా కామ‌నే. కానీ ఆ స్టోరీని చాలా డీసెంట్‌గా చెప్పాడు జేమ్స్‌. ఇక విజువ‌ల్ ఎఫెక్ట్స్ ఓ థ్రిల్‌. 3డీ వ‌ర్ష‌న్‌లో ఆ థ్రిల్స్‌కు అంతే ఉండ‌దు. కెమరూన్‌తో పాటు రిక్ జాఫా, అమండా సిల్వ‌ర్ ఈ ఫిల్మ్‌కు స్క్రిప్ట్‌ను అందించారు. భూ గ్ర‌హం నుంచి పండోరాకు జాక్ కోసం వెళ్లిన క్వాట్రిచ్ భారీ విధ్వంసానికి పాల్ప‌డుతాడు. జాక్ స్వంత పిల్ల‌ల్ని, ద‌త్త‌త పిల్ల‌ల్ని బంధిస్తాడు. అయితే భూగ్ర‌హ వాసుల నుంచి త‌ప్పించుకున్న జాక్ ఫ్యామిలీ.. ర‌క్ష‌ణ కోసం ఓ దీవుల స‌మూహానికి వెళ్తుంది. మెట‌కాయ‌న్ల వ‌ద్ద జాక్ ఫ్యామిలీ ఆశ్ర‌యం పొందుతుంది. ఆ స‌మ‌యంలో ఆ స‌ముద్ర దీవుల్లో ఉండే పాయక‌న్ అనే తిమింగ‌లం లాంటి జల‌జంతువుతో జాక్ కుమారుడు లోవాక్ స్నేహం చేస్తాడు.

