HanuMan | వేటకు బయలుదేరిన హనుమాన్‌.. Avakaya Anjaneya సాంగ్‌ లుక్ వైరల్

November 27, 2023 / 08:57 PM IST

HanuMan | టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో తేజ సజ్జా (Tejasajja) నటిస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ హనుమాన్‌ (HanuMan). ప్రశాంత్‌వర్మ (Prasanth Varma) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్‌గా తెరకెక్కుతున్న హనుమాన్‌ టీజర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. యూనివర్సల్‌ కథాంశంతో హై టెక్నికల్ వాల్యూస్‌తో తెరకెక్కుతున్న హనుమాన్‌ హాలీవుడ్‌ స్థాయికి తగ్గకుండా ఉండబోతుందని టీజర్‌తో తెలిసిపోతుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి కొత్త అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

నవంబర్ 28న (రేపు) 4:05 గంటలకు AvakayaAnjaneya సాంగ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఓ చేతిలో కత్తి, మరో చేతిలో గొడ్డలి పట్టుకొని సరికొత్త వేషధారణలో కనిపిస్తున్న హనుమాన్‌ వేటాడేందుకు వెళ్తున్నట్టుగా ఉన్న సాంగ్ లుక్‌ గూస్‌ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. హనుమాన్ సౌండ్‌ మిక్సింగ్‌ పనులు మొదలయ్యాయని.. DolbyAtmosతో మంత్రముగ్దులను చేసే ఆడియో జర్నీ సాగేలా కొత్త అనుభూతినిచ్చే మ్యూజిక్‌ను రెడీ చేస్తున్నామని ఇటీవలే తెలియజేశారు మేకర్స్‌. ఈ మూవీని ప్రైమ్‌ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కే నిరంజన్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో కోలీవుడ్ భామ అమృతా అయ్యర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. హనుమాన్‌లో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్‌, వినయ్‌ రాయ్‌, రాజ్ దీపక్‌ శెట్టి, వెన్నెల కిశోర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి గౌరా హరి-అనుదీప్ దేవ్‌, కృష్ణ సౌరభ్‌ సంయుక్తంగా మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు. శ్రీమతి చైతన్య సమర్పణలో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి అస్రిన్‌ రెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, వెంకట్‌ కుమార్‌ జెట్టీ లైన్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, కుశాల్‌ రెడ్డి అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

జాంబిరెడ్డి తర్వాత తేజ సజ్జా, ప్రశాంత్‌ వర్మ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న తొలి పాన్ ఇండియా సినిమా కావడంతో హనుమాన్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

