Ashika Ranganath | ఆషికా రంగనాథ్‌ రొమాంటిక్‌ డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్

February 7, 2023 / 07:40 PM IST

Amigos | త్వరలోనే అమిగోస్ (Amigos) సినిమాతో థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నాడు నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri KalyanRam)‌. కన్నడ భామ ఆషికా రంగనాథ్‌ (Ashika Ranganath) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. అమిగోస్ లో బాలకృష్ణ సూపర్ హిట్‌సాంగ్‌ ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి.. కానీ పాటను రీమిక్స్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే విడుదలైన రీమిక్స్ సాంగ్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

అమిగోస్‌ ఫిబ్రవరి 10న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది టీం. ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఈ పాటకు స్టెప్పులేసి అదరగొట్టింది ఆషికా రంగనాథ్‌. ఈ పాటలో సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై చీరకట్టులో మెరవబోతున్న ఈ భామ.. ఈ సారి మోడ్రన్‌ డ్రెస్‌లో క్లాసికల్‌ మెలోడీకి రొమాంటిక్‌ స్టెప్పులేస్తున్న వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కుతుంది అమిగోస్‌.

ఇప్పటికే విడుదలైన అమిగోస్ టీజర్, పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఆషికా రంగనాథ్‌కు అమిగోస్‌ తెలుగులో మొదటి సినిమా. కాగా ఆషికా ఈ సినిమాతో ఎలాంటి బ్రేక్‌ అందుకుంటుందనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

ఆషికా రంగనాథ్‌ డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్..

The beautiful @AshikaRanganath cannot stop dancing to the classic melody #EnnoRatrulosthayi ❤️

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) February 7, 2023