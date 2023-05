NBK108 | బాలకృష్ణ సినిమాలో నేషనల్‌ అవార్డు విన్నింగ్‌ యాక్టర్‌

May 10, 2023 / 11:16 AM IST

Arjun Rampal | ఇప్పుడున్న సీనియర్‌ హీరోలలో బాలకృష్ణదే హవా నడుస్తుంది. ‘అఖండ’ వంటి భారీ విజయం తర్వాత బాలయ్య ‘వీరసింహా రెడ్డి’తో మరో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. రిలీజ్‌ రోజున డివైడ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకున్నా.. టాక్‌తో సంబంధంలేకుండా కలెక్షన్‌ల వరద పారింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర కోట్లు కొల్లగొట్టింది. వరుసగా రెండు సార్లు వంద కోట్ల బొమ్మతో తిరుగులేని విజయం సాధించాడు. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో అనీల్‌ రావిపూడి సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ కూడా మొదలైపోయింది. ఇక ఈ సినిమలో బాలయ్య తండ్రి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇటీవలే విడుదలైన ఆయన లుక్స్‌కు విశేష స్పందన వచ్చింది.

ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో నేషనల్ అవార్డు విన్నర్‌ రామ్‌పాల్ నటించనున్నట్లు చిత్రబృందం వెల్లడించింది. హిందీ చిత్ర సీమలో తిరుగులేని నటుడిగా కొనసాగుతున్న అర్జున్‌ రామ్‌పాల్ ‘రాక్‌ ఆన్‌’ సినిమాకు ఉత్తమ సహాయనటుడిగా నేషనల్‌ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. ఇక తెలుగులో ఇప్పటికే పవన్‌తో కలిసి ‘హరిహర వీరమల్లు’ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు.

యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో బాల‌య్య 45 సంవ‌త్సరాలున్న తండ్రి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ‘పెళ్లిసంద‌D’ ఫేం శ్రీలీల బాల‌య్య కూతురుగా నటించనుంది. ఈ సినిమా మొత్తం ఫాద‌ర్-డాట‌ర్ ఎమోష‌న్‌తో సాగుతుంద‌ని అనీల్ ఓ సందర్భంలో తెలిపాడు. ఇక బాల‌కృష్ణకు జోడీగా కాజల్‌ న‌టించ‌నుంద‌ని టాక్‌. షైన్ స్క్రీన్ ప‌తాకంపై సాహు గార‌పాటి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసి దసరాకు ఎట్టిపరిస్థుతుల్లో సినిమాను రిలీజ్‌ చేసేలా మేకర్స్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారట.

Team #NBK108 welcomes the talented National Award winning actor @rampalarjun on board as the antagonist in his Telugu debut ❤️‍🔥❤️‍🔥

NataSimham #NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @MusicThaman @sahugarapati7 @harish_peddi… pic.twitter.com/3Lqvy7XD9r

— Shine Screens (@Shine_Screens) May 10, 2023