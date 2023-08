August 1, 2023 / 05:05 PM IST

AR Rahman | మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam)-ఆస్కార్ విన్నింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ (AR Rahman) కాంబినేషన్‌లో సినిమా వస్తుందంటే అంచనాలు ఏ రేంజ్‌లో ఉంటాయో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వచ్చిన పొన్నియన్‌ సెల్వన్ (Ponniyin Selvan) ప్రాంఛైజీ ప్రాజెక్టులు మ్యూజికల్‌ హిట్స్‌గా నిలిచాయి. కాగా ఏఆర్ రెహమాన్ ప్రస్తుతం ఉప్పెన ఫేం బుచ్చిబాబు సాన-రాంచరణ్‌ కాంబోలో వస్తున్న సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించాడు.

పొన్నియన్ సెల్వన్‌ ఒరిజినల్ సౌండ్‌ ట్రాక్ ‌(OST) పార్టు ఏను త్వరలోనే విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేశాడు. అయితే ఏ రోజు అనేది మాత్రం సస్పెన్స్ లో పెట్టేశాడు. ఈ ఆస్కార్ విన్నింగ్ కంపోజర్ నుంచి ఓఎస్‌టీ ఎలా ఉండబోతుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు మ్యూజిక్ లవర్స్‌. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ చేస్తున్న సినిమాల జాబితాలో భారీ ప్రాజెక్టులే ఉన్నాయి. జయం రవితో Genie, కమల్‌ హాసన్‌తో KH 234, రాంచరణ్‌తో RC 16, సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌తో లాల్‌ సలామ్‌తోపాటు Gandhi Talks సినిమాలున్నాయి.

చోళ సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే కథతో తెరకెక్కిన పొన్నియన్ సెల్వన్‌ ప్రాంఛైజీకి ఏఆర్ రెహమాన్‌ అందించిన సంగీతం, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ బ్యాక్ బోన్‌గా నిలిచిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ చిత్రాన్ని మణిరత్నం హోం బ్యానర్‌ మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కించాయి.

When our @chiyaan and the crew of #PonniyinSelvan2 was chilling out in Delhi during promotions😎#Chiyaanvikram @sooriaruna @Kalaiazhagan15 @proyuvraaj @mugeshsharmaa pic.twitter.com/mwz55YNrRX

— Chiyaan Vikram Fans (@chiyaanCVF) April 19, 2023