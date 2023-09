Aquaman And The Lost Kingdom Teaser

Aquaman 2 Teaser | విజువల్‌ వండర్‌ ‘ఆక్వామ్యాన్ 2’ టీజర్‌ వచ్చేసింది.. వీడియో

September 11, 2023 / 03:20 PM IST

Aquaman and the Lost Kingdom | హాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వార్నర్ బ్రదర్స్ (Warner Brothers), డీసీ కామిక్స్(DC Comics) నుంచి మూవీ వ‌స్తుందంటే చాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫ్యాన్స్ సంబరపడిపోతుంటారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సంస్థల నుంచి వ‌చ్చిన ‘ది డార్క్ నైట్ ట్ర‌యోలాజీ’ (The Dark Night Trilogy), ‘బార్బీ'(Baribie), ‘హ్యారీ పోటర్ (Harry Potter)’, ‘జోక‌ర్’ (Joker) చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద సంచ‌ల‌న విజయాలు న‌మోదు చేశాయి. ఇక 2018లో వార్నర్ బ్రదర్స్, డీసి కామిక్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం ‘ఆక్వామాన్ (Aquaman 2018). ఈ సినిమా ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా రూ.7000 కోట్లు క‌లెక్ట్ చేసి రికార్డు సృష్టించింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ రాబోతుంది. ఆక్వామ్యాన్ అండ్ ది లాస్ట్ కింగ్‌డమ్ (Aquaman and the Lost Kingdom) అనే పేరుతో ఈ సీక్వెల్‌ రానుండ‌గా.. జేమ్స్‌వాన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇక మొదటి పార్ట్‌లో లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేసిన జాసన్ మోమోవా (Jason Momoa), అంబర్ హర్డ్ (Amber Heard) ఇందులోను న‌టిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌ను సెప్టెంబ‌ర్ 14న (గురువారం) విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఈ మూవీ షార్ట్ టీజర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ టీజ‌ర్‌లో సముద్ర గర్భంలో ఉన్న‌ అట్లాంటిస్ ప్ర‌పంచం శత్రువుల ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక అట్లాంటిస్‌ను కాపాడుకోవ‌డానికి ఆక్వామాన్ ఏమి చేస్తాడు అనేది సినిమా స్టోరీ. ఇక ఈ సినిమాను డిసెంబ‌ర్ 20న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. పాట్రిక్ విల్సన్, యాహ్యా అబ్దుల్-మతీన్ II, రాండాల్ పార్క్, డాల్ఫ్ లండ్‌గ్రెన్, టెమ్యురా మారిసన్, నికోల్ కిడ్‌మాన్ త‌దిత‌రులు ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

Don’t miss the full trailer this Thursday. #Aquaman and the Lost Kingdom – Only in theaters December 20. pic.twitter.com/byL0YTj4Ag — Aquaman Movie (@aquamanmovie) September 11, 2023