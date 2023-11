November 29, 2023 / 05:34 PM IST

Sandeep Reddy Vanga | అర్జున్‌ రెడ్డి సినిమాతో ఎంట్రీతోనే ఇండస్ట్రీని షేక్ చేశాడు సందీప్‌ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy vanga). ఈ మూవీని హిందీలో కబీర్‌సింగ్‌గా తెరకెక్కించి బాలీవుడ్‌లో కూడా హిట్టందుకున్నాడు. లాంగ్ గ్యాప్‌ తర్వాత బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ (Ranbir Kapoor) టైటిల్‌ రోల్‌లో యానిమల్‌ (Animal) చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోన్న యానిమల్‌ డిసెంబర్‌ 1న హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఈ నేపథ్యంలో యానిమల్‌ టీం టైటిల్‌కు తగ్గట్టుగానే అగ్రెసివ్‌గా ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొంటుంది. డైరెక్టర్‌ సందీప్‌ రెడ్డి వంగా ఇంటర్వ్యూలో తన పలు ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు. సెట్స్‌లో టైమింగ్స్ మెయింటైనెన్స్ గురించి సందీప్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. రణ్‌బీర్‌కపూర్ ఒక్క రోజు కూడా సెట్స్‌కు ఆలస్యంగా రాలేదు. అతడు తరచుగా నా ఆఫీస్‌కు వచ్చేవాడు. నేనే ఇంకా ఆలస్యంగా వెళ్లేవాడినంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. యానిమల్‌లో ఎవరూ ఊహించని ఇంటర్వెల్‌ ఉంటుంది. అది ప్లాన్ చేస్తే రాదు.. నాకు తెలిసి అది ఐకానిక్‌ ఇంటర్వెల్‌గా నిలిచిపోతుందన్నాడు. ఈ సీక్వెన్స్ చాలా కాలం గుర్తుండిపోతుంది. యానిమల్‌లో 25 హై లెవల్ ఇంపాక్ట్‌ సన్నివేశాలుంటాయన్నాడు. అంతేకాదు యానిమల్‌ వర్కవుట్ అయితే నెక్ట్స్‌ మరింత డార్క్‌షేడ్స్‌ ఉన్న సినిమా చేయాలని రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ అనుకుంటున్నాడని చెప్పి.. మరింత ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నాడు సందీప్‌ రెడ్డి వంగా.

తాను ఇటీవల కాలంలో జవాన్‌, అంతకుముందు పఠాన్‌ సినిమాలు చూశానని చెప్పాడు. అంతేకాదు ప్రభాస్‌ సినిమాకు చాలా సింపుల్‌ టైటిల్‌ స్పిరిట్‌ పెట్టామని, ప్రభాస్‌ను ఆన్‌స్క్రీన్‌పై చూసిన తర్వాత టైటిల్ పవర్‌ ఏంటో చూస్తారని చెప్పుకొచ్చాడు సందీప్ రెడ్డి వంగా. ఇందులో ప్రభాస్‌ పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపిస్తాడని, 2024 జూన్‌ నుంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు షురూ చేసి.. 2024 సెప్టెంబర్ నుంచి షూటింగ్ షురూ అవుతుందని హింట్ ఇచ్చేసి అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు.

యానిమల్‌ చిత్రంలో బాబీ డియోల్‌, అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్‌, ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా, కృషన్‌ కుమార్‌, మురద్‌ ఖేతని నిర్మిస్తున్నారు.

