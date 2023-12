December 2, 2023 / 12:04 PM IST

Animal Movie | బాలీవుడ్ న‌టుడు రణబీర్ కపూర్ హీరోగా న‌టించిన మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ ‘యానిమల్’(Animal). సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep reddy Vanga) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక అర్జున్‌ రెడ్డి (Arjun reddy), క‌బీర్ సింగ్‌ల‌తో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్‌లు కొట్టి తెలుగు ద‌ర్శ‌కుడిగా ప్రేక్షకులకు ఎంతో సుపరిచితుడైన సందీప్ యానిమ‌ల్ అంటూ వ‌స్తుండ‌టంతో ఈ సినిమాపై వీర లెవల్లో అంచనాలున్నాయి. ఇక ఈ సినిమాతో కేవలం సౌత్‌లోనే రణబీర్‌కు వంద‌ కోట్ల బొమ్మ అవుతుందనడంలో ఆశ్చర్యమే లేదు. తాజాగా ఈ సినిమా డిసెంబ‌ర్ 01న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఇక ఈ సినిమా రివ్యూలు చూసుకుంటే.. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అని తెలుస్తుంది. అయితే ఈ చిత్రం మొదటి రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ముదులిపేసింది. మొద‌ట చెప్పిన‌ట్లుగానే అసలు సిసలైన వ‌యిలెన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూపించిన సందీప్ రెడ్డి వంగా… ఓపెనింగ్స్ కూడా భారీగా రాబట్టాడు. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌తో అదరగొట్టిన యానిమల్… ఫస్ట్ డే వంద కోట్లను టచ్ చేసింది రికార్డు సృష్టించింది.

‘యానిమల్’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ చూస్తే.. వ‌రల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.116 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టింది. కేవలం ఇండియాలోనే దాదాపు రూ.70 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇక మార్కెట్ వారీగా చూస్తే.. హిందీలో రూ.50 కోట్లు, తెలుగులో రూ.10 కోట్లు, కర్నాటక, తమిళ్, కేరళ కలిపి మొత్తంగా రూ.60 కోట్లకు పైగా నెట్‌ కలెక్షన్లు వచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే ఒక‌ నాన్ హాలిడే రోజు ఈ రేంజ్‌లో క‌లెక్ష‌న్‌లు సాధించిన మొద‌టి చిత్రం ఇదే అని ట్రేడ్ వ‌ర్గాలు చెబుతున్నాయి.

